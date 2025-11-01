Cuando correr se convierte en arte: así es la nueva colaboración de Saucony con Distance

La cultura del running vive también en los detalles. En los colores, las texturas y la historia que hay detrás de una zapatilla. Saucony, referente mundial del calzado de alto rendimiento, se ha aliado con Distance, la marca parisina que ha convertido su tienda en un punto de encuentro entre deporte, arte y comunidad, para lanzar una edición limitada que busca ir más allá del simple acto de correr.

El modelo elegido es la Endorphin Speed 5, una de las zapatillas más versátiles y aclamadas de la firma estadounidense. En esta versión especial, la silueta conserva su esencia rápida y reactiva, pero adopta un lenguaje visual propio de una galería contemporánea.

Distance y Saucony unen sus caminos / SAUCONY

La inspiración procede de la obra del diseñador y arquitecto italiano Ettore Sottsass, conocido por su uso atrevido del color y las formas geométricas.

Distance trasladó ese universo creativo al terreno del running a través de la colaboración con un pintor francés contemporáneo, cuyo trabajo explora el movimiento y la energía del cuerpo. El resultado es una zapatilla que combina rendimiento y expresión artística, con detalles en neón, líneas dinámicas y una caja personalizada que refuerza su carácter de pieza de colección.

Así lucen las nuevas zapatillas con la colabración de Distance / SAUCONY

Más allá de su estética, la Endorphin Speed 5 mantiene las señas de identidad que la han convertido en favorita de tantos corredores: amortiguación PWRRUN PB, placa de nailon alada para un impulso ágil y tecnología SPEEDROLL™, que favorece una sensación fluida y continua de avance. Todo ello en un modelo ligero, reactivo y respetuoso con el medio ambiente, gracias al uso de materiales reciclados y a su condición vegana.

“En Distance, correr no es solo rendimiento, también es cultura y comunidad”, resume Guillaume Pontier, cofundador de la marca. Y esa es, precisamente, la esencia de esta colaboración: demostrar que el running puede ser una forma de arte en movimiento.

La Saucony x Distance Endorphin Speed 5 está disponible en unidades limitadas a un precio de 210 euros.