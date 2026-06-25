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BIENESTAR

Ni correr ni caminar: Harvard recomienda una actividad inesperada para mantenerse en forma a partir de los 60

La prestigiosa universidad ha dado con una recomendación muy llamativa

Personas mayores realizando Tai Chi

Personas mayores realizando Tai Chi

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Cristian Miguel Villa

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Hacerse mayor implica una serie de riesgos físicos que pueden acabar afectando a la independencia de la persona. Es por este motivo que el ejercicio físico no es sólo una forma de mantenerse activo, sino una medida preventiva clave, y la universidad de Harvard señala una actividad muy sorprendente.

Las artes marciales suaves, la recomendación de Harvard

Acorde al prestigioso centro, aquellas personas que tengan 60 años o más deberían practicar artes marciales suaves como el Tai Chi, el Aikido o el Wing Chun. Y es que según la recomendación los beneficios son mayores que saliendo a caminar o correr.

Estas artes marciales son capaces de mejorar el equilibrio, la coordinación, la concentración y el control mental mediante un ligero movimiento físico. Y lo mejor de ello es que dichas artes marciales no implican fuertes impactos sobre las articulaciones.

Entre las artes marciales mencionadas, Harvard hace especial énfasis sobre el Tai Chi. Asegura que esta disciplina es la opción más segura de todas para trabajar en mejoras de la estabilidad y, consecuentemente, reducir el riesgo de caídas.

Clase de Tai Chi

Clase de Tai Chi / sport

Por su parte, el Aikido es especialmente efectivo a la hora de mejorar la movilidad y fluidez corporal, mientras que el Wing Chun ayuda a mejorar reflejos y equilibrio. De hecho, Harvard incluso destaca versiones suaves adaptadas del Jiu Jitsu como una alternativa a considerar.

El motivo de que todas estas artes marciales sean recomendables es común: van más allá de entrenar el cuerpo, ayudando a reforzar la memoria, atención y coordinación, lo que convierte todo ello en entrenamientos muy completos.

Además, asistir a clases alimenta el factor social, lo que ayuda a combatir el aislamiento o la falta de motivación personal. De ahí que también se recomienda consultar con personal sanitario cualificado para recibir las recomendaciones más adecuadas a la persona.

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En definitiva, si tienes 60 años o más puedes seguir caminando o salir a correr si hace que te sientas bien. Pero también debes saber que las artes marciales suaves pueden aportar beneficios importantes con menos impacto físico.

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