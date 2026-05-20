OUTDOOR
Ni correr ni caminar: el error que frena la pérdida de grasa según Juan Antonio Martín, experto en adelgazar
Según explica el especialista, "para perder un kilo de grasa, necesitaríamos unas 25 o 28 horas"
Caminar es una de las actividades físicas más recomendadas por médicos y expertos en salud. Es sencilla, accesible y ayuda a mantenernos activos a diario. Sin embargo, cuando el objetivo es perder grasa corporal, algunos advierten que no siempre es suficiente caminar.
Lo ha explicado recientemente Juan Antonio Martín, entrenador personal y experto en pérdida de grasa, quien ha lanzado un aviso claro sobre el verdadero impacto de caminar en el adelgazamiento.
Sus palabras han sido rotundas, pero son respaldadas por la comunidad científica: "para perder un kilo de grasa corporal necesitaríamos caminar unas 25 o 28 horas".
¿Cuál es el motivo? Perder un kilo de grasa requiere generar un déficit aproximado de 7.000 calorías. Caminando a un ritmo moderado, una persona puede quemar entre 250 y 300 horas por hora, dependiendo del peso, la intensidad o el terreno.
Aunque Juan Antonio reconoce que caminar tiene beneficios muy importantes para la salud cardiovascular y para el bienestar general, no es la estrategia más efectiva si el objetivo principal es adelgazar.
"Caminar ayuda, pero hay que combinarlo tanto con entrenamiento de fuerza como con una alimentación equilibrada", añade en este sentido.
Por otro lado, el experto también desmonta uno de los errores más habituales: abusar del cardio pensando que así perdemos más grasa. "El cardio quema calorías en el momento, pero si no entrenas fuerza puedes acabar perdiendo músculo y ralentizando el metabolismo".
La clave está en mantener y desarrollar masa muscular para aumentar el gasto energético del cuerpo incluso cuando estamos en reposo: la fuerza es tan imprescindible o incluso más que el cardio.
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