Ni correr ni bicicleta: este deporte es ideal para las personas mayores sin castigar las articulaciones

El deporte es clave para la salud a cualquier edad. El Dr. Javier Cortés, cardiólogo del Hospital Vithas Medimar explica que "la realización de ejercicio físico de forma regular se asocia a una mayor expectativa de vida y también a una mayor calidad de esta".

No obstante, hacer ejercicio resulta todavía más importante para las personas mayores. La actividad física es una forma de contrarrestar la pérdida natural de masa muscular y ósea, que se produce con el paso del tiempo.

Además, tener una vida activa es fundamental para mantener la independencia funcional y de movilidad. De esta forma, podemos reducir el riesgo de sufrir una caída y combatir algunas enfermedades.

La natación es uno de los deportes más recomendados para las personas mayores. Al practicarse en el agua, la flotación contrarresta el peso del cuerpo y no castiga las articulaciones.

Piscina cubierta / Eurofitness

Dentro de la piscina, la musculatura se libera de la comprensión y la tensión, aliviando dolores y reduciendo la inflamación. Por otra parte, la frecuencia cardiaca baja y se exige menos esfuerzo al corazón.

Con este ejercicio, es posible realizar una sesión de entrenamiento más larga. Al mismo tiempo, las personas que nadan trabajan de forma simultánea brazos, piernas, abdomen, espalda y glúteos.

Según la Fundación Caser, "nadar mejora la circulación sanguínea cerebral y estimula la liberación de factores neurotróficos que protegen las neuronas. La coordinación necesaria para sincronizar brazadas y respiración activa ambos hemisferios del cerebro".

La citada organización señala que los cursos de natación enfocados a personas mayores "ayuda a combatir la soledad y el aislamiento, factores de riesgo críticos en la tercera edad".