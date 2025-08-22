TECNOLOGÍA
COROS lanza NOMAD: el reloj que revoluciona las aventuras al aire libre
El nuevo COROS NOMAD llega con GPS de doble frecuencia, mapas globales descargables y hasta 8 modos de pesca
COROS, la marca especializada en tecnología deportiva de alto rendimiento, ha anunciado el lanzamiento de COROS NOMAD, un dispositivo creado para quienes disfrutan explorando entornos naturales y desean conservar un registro detallado de sus actividades.
NOMAD incorpora navegación de doble frecuencia, mapas globales detallados y un diseño ultrarresistente que facilita la planificación y ejecución de actividades al aire libre. También ofrece información meteorológica en tiempo real, alertas de seguridad y mapas integrados para una experiencia más segura en la naturaleza.
Entre sus principales innovaciones destaca su enfoque en la pesca deportiva, con 8 modos específicos para documentar capturas, registrar especies y aprovechar información ambiental como mareas, fases lunares y presión atmosférica.
Características principales del COROS NOMAD:
- GPS de doble frecuencia y mapas globales: con nombres de calles, puntos de referencia y ubicaciones guardadas, impulsado por el procesador Gen 3 para un mapeo más rápido y preciso.
- Diario de Aventuras: registro de notas de voz, fotos y vídeos vinculados a cada actividad, consultables desde la App COROS
- Durabilidad: bisel de aluminio y polímero de doble capa, cristal mineral endurecido y resistencia al agua hasta 50 metros.
- Pantalla Memory-In-Pixel de alto contraste: visibilidad óptima tanto con luz intensa como en condiciones de baja luminosidad, sin comprometer la autonomía.
- Pesca inteligente: 8 modos específicos para la práctica de la pesca con seguimiento de capturas y condiciones ambientales.
- Autonomía de larga duración: hasta 50 horas en modo GPS con todos los sistemas activos y 22 días en uso estándar.
Otra de las novedades relevantes es el Diario de Aventuras, que permite registrar cada salida mediante notas de voz, fotos y transcripciones automáticas, generando un archivo digital que se puede consultar y revivir en cualquier momento.
Hemos diseñado NOMAD para que los aventureros puedan capturar recuerdos y experiencias de una forma completamente nueva, sin renunciar al hardware de alto rendimiento que caracteriza a COROS. Es un compañero que ayuda a revivir los momentos al aire libre que quedan grabados en la memoria
Con el lanzamiento de NOMAD, COROS completa una gama de cuatro relojes, cada uno diseñado para distintas formas de vivir el deporte y las actividades al aire libre.
El modelo PACE está pensado para disciplinas que requieren velocidad y eficiencia, como la carrera, el ciclismo o el triatlón. Destaca por ser ligero y funcional, ideal para quienes buscan un dispositivo sencillo y de alto rendimiento en entrenamientos y competiciones.
Por su parte, el citado NOMAD se orienta a actividades al aire libre como el senderismo, la acampada o la pesca, e incorpora funciones de seguridad, información ambiental y herramientas para registrar y revivir experiencias en entornos naturales, con un diseño adaptado a un uso resistente y prolongado en exteriores.
El APEX está diseñado para deportes de montaña como el trail running, el alpinismo o el esquí de travesía, combinando resistencia y precisión en altitud en un formato robusto que responde a las exigencias de quienes entrenan en entornos de gran dureza.
Finalmente, el VERTIX ha sido concebido para actividades de larga duración, como ultramaratones, expediciones o ascensiones de varios días, ofreciendo una carcasa metálica, un hardware más sólido y la mayor autonomía de batería dentro de la gama COROS, lo que lo convierte en el reloj ideal para priorizar la durabilidad en condiciones extremas.
