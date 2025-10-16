COROS lanza el APEX 4: más batería, precisión y mapas en su nuevo reloj GPS para montaña

COROS sigue ampliando su catálogo de relojes GPS de alto rendimiento con el lanzamiento este miércoles 15 de octubre del APEX 4, la nueva generación de su modelo más orientado a la montaña. La marca estadounidense, conocida por su fiabilidad entre corredores de trail y alpinistas, ha renovado a fondo un dispositivo que combina resistencia, autonomía y precisión para deportistas que entrenan o compiten en entornos exigentes.

El nuevo APEX 4 llega en dos versiones (46 y 42 mm) y mantiene la filosofía que ha hecho de COROS una referencia en los deportes de montaña: materiales premium, navegación ultrarrápida y una batería diseñada para acompañar aventuras de varios días.

Entre las principales novedades destaca su caja de titanio grado 5 y el cristal de zafiro, elementos habituales en los relojes de gama alta. La pantalla, de tipo Memory-In-Pixel, ha sido optimizada para ofrecer una excelente visibilidad tanto a pleno sol como en condiciones de baja luz, un detalle clave en actividades prolongadas al aire libre.

Kilian Jornet, embajador de la marca / COROS

En el apartado técnico, el APEX 4 introduce doble frecuencia de señal GPS y un barómetro de doble rango, lo que mejora notablemente la precisión de navegación en terrenos alpinos y cañones profundos. Además, el nuevo procesador y los algoritmos verticales permiten un mapeo topográfico mucho más rápido, con renderizado fluido y nombres de calles y senderos visibles directamente en el reloj.

Una batería de larga duración

La autonomía es otro de los puntos fuertes: hasta 65 horas con GPS completo en el modelo grande (41 horas en el pequeño), y hasta 24 y 15 días respectivamente en uso diario. Esto coloca al APEX 4 entre los relojes con mayor duración de batería del mercado en su categoría.

Lewis Wu, director ejecutivo y cofundador de COROS, explica que “todas las decisiones relacionadas con el APEX 4, desde los materiales hasta el software, se tomaron pensando en los atletas de montaña”. Según Wu, el modelo ha sido probado en condiciones extremas por corredores y alpinistas de primer nivel, con el objetivo de ofrecer “el reloj más fiable para deportes de resistencia y aventura”.

El nuevo reloj incluye mapas globales integrados, vistas 3D del terreno en la App COROS y navegación giro a giro. Además, dispone de modos específicos para trail, escalada y esquí de travesía, con métricas avanzadas como detección automática de rutas, seguimiento vertical en tiempo real o detección de caídas. En el modo trail, el usuario puede controlar el “ritmo esfuerzo”, una métrica desarrollada por la marca para medir la eficiencia en terrenos irregulares.

El nuevo Apex 4 cuenta con mapas de senderos, renderizado mucho más rápido que en generaciones anteriores / COROS

A nivel de salud y recuperación, el APEX 4 amplía sus funciones con seguimiento de sueño, carga de entrenamiento, SpO2 y variabilidad de frecuencia cardíaca (VFC). También incorpora alertas de voz, notas de audio y llamadas en modo manos libres, integrando un sistema de comunicación más completo sin perder su enfoque deportivo.

Con más de 30 modos de actividad (senderismo, ciclismo de montaña, natación o esquí, entre otros), el APEX 4 se consolida como un reloj polivalente, robusto y preparado para los deportistas más exigentes.

El APEX 4 también está en gama de color blanco / COROS

COROS refuerza así su posición en un segmento cada vez más competitivo, en el que comparte terreno con marcas como Garmin o Suunto.

El COROS APEX 4 ya está disponible a través de la web oficial de la marca y distribuidores autorizados, en versiones de 42 mm y 46 mm.