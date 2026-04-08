TRAIL
COROS cambia las normas y añade una función que puede ayudarte con tu estrategia en las carreras de trail running
La marca COROS introduce alertas de pendiente ofreciendo a los deportistas mayor control y facilitando la gestión del esfuerzo en montaña
COROS ha movido ficha con una actualización este pasado marzo que apunta directamente a una de las grandes preocupaciones del corredor de montaña: cómo gestionar el esfuerzo en carrera sin jugar a ciegas. La marca introduce varias novedades en sus dispositivos, pero hay una que sobresale por encima del resto en clave trail running: Estrategia de ritmo, una función pensada para ayudar a planificar mejor cada tramo de una prueba y reducir el margen de error cuando el desnivel aprieta.
En carreras de montaña y ultras, uno de los fallos más comunes sigue siendo el mismo: salir demasiado rápido, no interpretar bien el recorrido y terminar pagando el desgaste en la segunda mitad. Ahí es donde COROS quiere marcar diferencias. A través de esta nueva herramienta, el usuario puede seleccionar una ruta guardada en la app, ajustar un tiempo objetivo de meta y modificar el paso previsto por segmentos o avituallamientos.
Después, durante la actividad, el reloj va mostrando si el corredor está por delante o por detrás del plan, cuánto tiempo ha invertido en los puntos de asistencia y cuál es la estimación de llegada tanto a los siguientes pasos clave como a meta.
La novedad no se queda solo en fijar un ritmo medio, algo que en trail suele servir de poco. COROS adapta la estrategia al terreno y al estado de forma actual del deportista, una diferencia importante en recorridos con subidas largas, bajadas técnicas y tramos en los que el ritmo cambia por completo. Además, la app también permite consultar la previsión meteorológica del recorrido, un detalle que puede resultar decisivo para ajustar hidratación, alimentación y gestión del esfuerzo antes de ponerse un dorsal.
Aviso de alertas de pendientes en tiempo real
La actualización llega acompañada además de otra función especialmente útil para montaña: Alertas de pendiente. El reloj avisa cuando comienza una subida o una bajada, indica cuánto queda para coronar y permite afrontar cada repecho con una referencia más clara.
En trail, saber cuánto dura realmente una subida puede cambiar por completo la manera de correrla, sobre todo cuando se trata de regular en esfuerzos largos.
Junto a estas novedades, COROS añade también Distancia semanal, un widget que permite consultar el volumen acumulado de entrenamiento en carrera, ciclismo y natación sin tener que navegar por varios menús ni depender del móvil.
A eso se suman mejoras en seguridad, como el bloqueo mediante PIN de 4 dígitos, y nuevos ajustes para disciplinas como el fitness híbrido, el multideporte, la escalada o la natación.
La sensación es clara: COROS no solo actualiza funciones, sino que refuerza su propuesta para el corredor que quiere competir con más control y menos improvisación. Y en trail, donde cada decisión cuenta y cada error se paga, esa ayuda extra puede acabar marcando mucho más de lo que parece.
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