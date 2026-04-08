COROS cambia las normas y añade una función que puede ayudarte con tu estrategia en las carreras de trail running

COROS ha movido ficha con una actualización este pasado marzo que apunta directamente a una de las grandes preocupaciones del corredor de montaña: cómo gestionar el esfuerzo en carrera sin jugar a ciegas. La marca introduce varias novedades en sus dispositivos, pero hay una que sobresale por encima del resto en clave trail running: Estrategia de ritmo, una función pensada para ayudar a planificar mejor cada tramo de una prueba y reducir el margen de error cuando el desnivel aprieta.

En carreras de montaña y ultras, uno de los fallos más comunes sigue siendo el mismo: salir demasiado rápido, no interpretar bien el recorrido y terminar pagando el desgaste en la segunda mitad. Ahí es donde COROS quiere marcar diferencias. A través de esta nueva herramienta, el usuario puede seleccionar una ruta guardada en la app, ajustar un tiempo objetivo de meta y modificar el paso previsto por segmentos o avituallamientos.

En la APP puedes consultar las pendientes antes del entrenamiento / COROS

Después, durante la actividad, el reloj va mostrando si el corredor está por delante o por detrás del plan, cuánto tiempo ha invertido en los puntos de asistencia y cuál es la estimación de llegada tanto a los siguientes pasos clave como a meta.

La novedad no se queda solo en fijar un ritmo medio, algo que en trail suele servir de poco. COROS adapta la estrategia al terreno y al estado de forma actual del deportista, una diferencia importante en recorridos con subidas largas, bajadas técnicas y tramos en los que el ritmo cambia por completo. Además, la app también permite consultar la previsión meteorológica del recorrido, un detalle que puede resultar decisivo para ajustar hidratación, alimentación y gestión del esfuerzo antes de ponerse un dorsal.

Aviso de alertas de pendientes en tiempo real

La actualización llega acompañada además de otra función especialmente útil para montaña: Alertas de pendiente. El reloj avisa cuando comienza una subida o una bajada, indica cuánto queda para coronar y permite afrontar cada repecho con una referencia más clara.

Con tu COROS puedes controlar la pendiente de tu entrenamiento en tiempo real / COROS

En trail, saber cuánto dura realmente una subida puede cambiar por completo la manera de correrla, sobre todo cuando se trata de regular en esfuerzos largos.

Junto a estas novedades, COROS añade también Distancia semanal, un widget que permite consultar el volumen acumulado de entrenamiento en carrera, ciclismo y natación sin tener que navegar por varios menús ni depender del móvil.

La actualización te permite ver tu entrenamiento semanal completo / COROS

A eso se suman mejoras en seguridad, como el bloqueo mediante PIN de 4 dígitos, y nuevos ajustes para disciplinas como el fitness híbrido, el multideporte, la escalada o la natación.

La sensación es clara: COROS no solo actualiza funciones, sino que refuerza su propuesta para el corredor que quiere competir con más control y menos improvisación. Y en trail, donde cada decisión cuenta y cada error se paga, esa ayuda extra puede acabar marcando mucho más de lo que parece.