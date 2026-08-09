El consejo de un experto en nutrición: "Pedri solo hace dos comidas al día en su dieta, quita el desayuno y hace comida y cena. Tendría más sentido hacerlo al revés"

La alimentación se ha convertido en uno de los pilares fundamentales para cualquier futbolista de élite. Más allá de los entrenamientos, el descanso o el trabajo realizado en el gimnasio, lo que un jugador come durante el día puede tener una influencia importante en su rendimiento y, sobre todo, en la capacidad de recuperación después de los partidos.

En el caso de Pedri, su dieta ha sido puesta bajo la lupa por un especialista en nutrición, que ha analizado algunas de las claves de la alimentación del futbolista. El centrocampista del FC Barcelona está sometido a una exigencia física considerable durante prácticamente toda la temporada.

Entrenamientos, partidos cada pocos días y viajes obligan a cuidar aspectos que para cualquier otra persona podrían pasar más desapercibidos. La alimentación entra directamente dentro de esa preparación.

Pedri con su familia / Instagram @pedri

La dieta de Pedri, analizada por un especialista en nutrición

En un vídeo publicado en Instagram, un especialista en nutrición analiza la dieta de Pedri y pone el foco en cómo se alimenta un futbolista que compite al máximo nivel. La comida, en este contexto, no sirve únicamente para aportar energía, sino que forma parte de todo el proceso de preparación y recuperación del jugador.

Uno de los puntos importantes cuando hablamos de la dieta de un deportista profesional es que sus necesidades no son las mismas que las de una persona con una actividad física normal. Un futbolista necesita suficiente energía para afrontar entrenamientos y partidos de alta intensidad, pero también debe prestar atención a la recuperación posterior.

Por ello, nutrientes como los hidratos de carbono y las proteínas tienen un papel especialmente relevante. Los primeros ayudan a disponer y recuperar las reservas de energía utilizadas durante el ejercicio, mientras que las proteínas participan en el mantenimiento y recuperación de la masa muscular.

A esto se suma una correcta hidratación, otro aspecto especialmente importante cuando el esfuerzo físico se prolonga durante largos periodos.

Pedri se viste de época en China para probar el cuju, el antepasado del fútbol / FC BARCELONA

La alimentación también forma parte del rendimiento

El caso de Pedri sirve para recordar hasta qué punto ha evolucionado la preparación de los futbolistas profesionales. Hace años, buena parte de la atención se concentraba casi exclusivamente en los entrenamientos sobre el césped. Actualmente, los clubes controlan muchos más aspectos relacionados con el rendimiento de sus jugadores, entre ellos la nutrición, el descanso y la recuperación.

Esto tampoco significa que exista una dieta universal que pueda trasladarse directamente a cualquier persona. Las necesidades de un deportista de élite dependen de factores como su peso, composición corporal, carga de entrenamiento, calendario de partidos o incluso el momento concreto de la temporada.

Precisamente por eso, analizar la alimentación de jugadores como Pedri resulta interesante para conocer el nivel de preparación que existe detrás del fútbol profesional. Lo que ocurre fuera del terreno de juego puede ser casi tan importante como lo que sucede durante los 90 minutos.