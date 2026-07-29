El consejo de un experto en entrenamiento: "Con 65 años, Luis de la Fuente está mucho más fuerte que algunos de nuestros padres. Tiene una rutina muy sencilla, aunque es mejorable"

Luis de la Fuente sorprende por su increíble forma física a los 65 años, y ahora hemos entendido por qué, a pesar de que su rutina de gimnasio parezca muy simple. Lo que marca la diferencia no es tanto el plan en sí, sino la disciplina con la que lo aplica: todos los días del año, sin fallar.

La rutina que repite sin parar

El seleccionador español, coronado recientemente como campeón del mundo, ha comentado en una breve entrevista en redes sociales con Fitgeneration que organiza su entrenamiento por grupos musculares: un día pecho, al siguiente espalda, al otro brazo, y vuelve a empezar, encadenando la semana como un bucle.

No entra en detalles de cuántos ejercicios hace por grupo ni qué tipo de series, pero sí deja claro que mantiene esa estructura como base y que la fuerza está siempre presente. Los vídeos que se han visto en redes y en distintos reportajes muestran movimientos sencillos: press de hombro con mancuernas, curl de bíceps y trabajo de tren superior clásico a base de pesas.

Disciplina por encima de todo

El propio De la Fuente lo dice sin rodeos: lo más importante no es el tipo de rutina, sino hacerla todos los días. Cuenta que no falla nunca, que reservar esa hora de gimnasio es casi una norma interna, y que si alguna vez no puede entrenar se siente incompleto.

Ahí está el punto que subrayan muchos expertos: muchas personas buscan el “entrenamiento ideal” pero no logran mantenerlo; él, en cambio, tiene un plan simple que aplica con una constancia casi milimétrica. En palabras de los especialistas, no sirve de nada entrenar tres horas un día y luego pasar una semana sin hacerlo; es mejor dedicar menos tiempo pero repetirlo de forma estable.

Lo único que falta

Los profesionales de la actividad física recuerdan que, a partir de los 60 años, lo más recomendable es trabajar fuerza en todo el cuerpo, incluyendo piernas y movimientos multiarticulares como sentadillas, zancadas o peso muerto. En ese sentido, la rutina declarada de De la Fuente llama la atención porque no menciona un día específico para tren inferior.

Entrenar solo pecho, espalda y brazo puede mantener muy bien la parte superior, pero deja fuera grupos musculares clave para el envejecimiento, como cuádriceps y glúteos, que influyen directamente en la movilidad, el equilibrio y la capacidad de levantarse, subir escaleras o caminar con seguridad.

Luis de la Fuente, seleccionador español de fútbol / Sport

Es decir, que De la Fuente parece en forma, pero a esa rutina, probablemente, le añade trabajo de tren inferior o de cardio en algún momento, algo que resulta realmente imprescindible para la salud, sobre todo llegadas ciertas edades. Con disciplina, como ha demostrado, todo se puede conseguir.

Lo que demuestra su caso

Los especialistas que han analizado su cambio físico coinciden en que el secreto no está en una rutina sofisticada, sino en tres ideas básicas: fuerza frecuente, disciplina constante y un mínimo de variedad. A partir de ahí, cualquier mejora (incluir tren inferior, sumar ejercicios multiarticulares, ajustar el volumen de trabajo) solo puede potenciar lo que ya tiene. Así que el seleccionador se convierte en un gran ejemplo a seguir.