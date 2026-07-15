El conjunto deportivo de BORN que triunfa este verano fuera del gimnasio

La ropa deportiva ya no se queda en el gimnasio. Cada vez es más habitual ver un conjunto pensado para entrenar acompañando también una comida con amigos, un paseo por la playa o una tarde de compras. Ese fenómeno, conocido como athleisure, sigue ganando terreno en el armario de verano y los conjuntos deportivos se han convertido en una de las fórmulas favoritas para vestir cómodo sin renunciar al estilo.

En este contexto se mueve BORN, la firma de moda deportiva nacida en Madrid, que apuesta por diseños capaces de acompañar distintos momentos, disciplinas y planes. Su propuesta más reconocible es el Padma Set, el conjunto más vendido de la marca hasta la fecha y uno de los favoritos entre las creadoras de contenido españolas, que lo han lucido tanto en sus sesiones de entrenamiento como en su día a día.

Un conjunto pensado para moverse

Con la colección Spring/Summer 2026, BORN ha situado al Padma Set como una de sus grandes apuestas. Está diseñado para acompañar disciplinas tan distintas como el yoga, el running, el gimnasio o el pádel, y combina diseño, comodidad y funcionalidad en una sola prenda.

El conjunto está formado por el Top Padma 2.0, de alta sujeción y con detalles de malla transpirable, y el Short Padma 2.0, de doble capa para ganar comodidad y libertad de movimiento. Ambas piezas están confeccionadas con el tejido Shapplex_B Fabric, transpirable, de secado rápido y con efecto moldeador, pensado para adaptarse al cuerpo durante el ejercicio.

Es el conjunto más vendido y se ha convertido en uno de los diseños favoritos / BORN

Está disponible en siete colores, entre ellos fucsia, azul bebé, blanco o amarillo pastel, lo que permite adaptarlo a distintos estilos y preferencias. Esa variedad refuerza la idea de un conjunto versátil, capaz de convertirse en una pieza clave del armario deportivo también en los meses de calor.

Más allá de sus características técnicas, el éxito del Padma Set refleja un cambio de fondo en la forma de entender la ropa deportiva. Ya no se trata solo de prendas pensadas para rendir durante el entrenamiento, sino de piezas que encajan en un estilo de vida activo donde deporte, ocio y moda están cada vez más conectados.

Otras propuestas que definen el athleisure de BORN

El Padma Set no es la única apuesta de la marca. Entre sus best sellers destacan también el Set Lindy y el Jumpsuit Clio, dos propuestas que amplían las posibilidades del armario deportivo. Desde conjuntos coordinados que permiten montar un look completo de forma sencilla, hasta monos que combinan diseño y una silueta favorecedora, BORN construye su catálogo pensando en acompañar cualquier ritmo, no solo el del running.

Así luce el Set Lindy / BORN

El nuevo athleisure no consiste únicamente en llevar ropa deportiva fuera del gimnasio. Se trata de entender el armario desde una perspectiva más flexible, con prendas que se adaptan al movimiento, al ritmo del día y a los distintos planes sin necesidad de renunciar al estilo.

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BORN nació en 2017 de la mano de Arianne Puig y su hijo Álvaro Roca, inicialmente centrada en el yoga. Con el tiempo, la firma ha ampliado su enfoque hacia otras disciplinas deportivas, con la sostenibilidad como uno de los pilares de su producción.