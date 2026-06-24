Confirmado por la OMS: el 74% de los participantes de un estudio en Palencia mejoró su fuerza y la mayoría alcanzó las recomendaciones de actividad física

Hacer ejercicio es una de las mejores medicinas preventivas para conseguir mantener la independencia física con el paso del tiempo. Justamente, un estudio de Palencia demuestra ahora cómo la prescripción de actividad física puede tener un impacto muy saludable.

El ejercicio como prescripción médica: una alternativa que cada vez tiene más peso

La idea de este estudio era trabajar lo conocido como 'receta deportiva'. Es decir, utilizar la actividad física en el ámbito sanitario para habilitar programas supervisados que transformen el ejercicio en salud de aquellos que los practican.

Es así que el estudio logró captar mejoras funcionales significativas entre sus participantes; con los datos en mano, se observó que el 74% de los participantes mejoró su fuerza, además de que la gran mayoría alcanzó las recomendaciones de actividad física establecidas por la Organización Mundial de la Salud.

No solo eso: otros beneficios que se detectaron en los participantes fueron mejoras en la autonomía personal y una reducción de la soledad no deseada. Consecuentemente, los participantes del estudio fueron capaces de empezar a llevar un día a día más positivo.

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Lo más importante de este procedimiento es que no debe consistir simplemente en hacer que la gente haga actividad física. La idea clave es transformarlo en un itinerario supervisado que pueda conectar con al salud pública del país.

El modelo, por lo tanto, puede ser una alternativa para que personas sedentarias o con factores de riesgo experimenten una mejora de la condición física; más autonomía, actividad y un menor grado de aislamiento son las bases de este modelo.

Dicho esto, la propuesta no concreta una rutina específica porque la clave de la misma no está en un ejercicio concreto, sino en adaptar la actividad física a la situación, edad, capacidad y necesidades de cada persona.

En definitiva, el entrenamiento físico sigue consolidándose como una pieza clave de la salud rutinaria. Porque si el objetivo es mantener la autonomía con el paso de los años, no basta con reaccionar cuando aparecen los problemas: también hay que preparar el cuerpo para evitarlos