Confirmado por una nutricionista: el hábito diario que te hace quemar más grasa

Perder peso es mucho más que una cuestión de fuerza de voluntad o de seguir dietas estrictas. Para Julia Farré, experta en nutrición humana, la clave está en introducir pequeños cambios sostenibles que marquen la diferencia a largo plazo.

La experta en nutrición humana lo tiene claro: no hace falta transformar radicalmente el estilo de vida de un día para otro. Lo importante es construir hábitos que se puedan mantener en el tiempo sin generar frustración.

Uno de los pilares fundamentales es el movimiento diario. Farré recomienda caminar más, incluso sin necesidad de practicar deporte de forma intensa. Alcanzar entre 7.000 y 10.000 pasos diarios puede ser suficiente para mejorar el gasto energético.

Este tipo de actividad, aparentemente sencilla, es una de las formas más eficaces de quemar calorías sin generar fatiga excesiva. Además, permite mantener la constancia, algo fundamental en cualquier proceso de pérdida de peso.

Caminar más para vivir más: cómo lograr ser más longevos / Sport

Pero no todo es caminar. La especialista insiste en que el entrenamiento de fuerza es imprescindible. Trabajar la masa muscular ayuda a mantener un metabolismo activo, lo que facilita quemar más calorías, incluso en reposo.

A esto se suma un aspecto clave: la alimentación. Para perder grasa, hay que generar un déficit calórico, es decir, gastar más energía de la que se consume. Sin embargo, esto no implica caer en dietas restrictivas.

Farré recomienda prestar especial atención al desayuno. Aumentar la ingesta de proteínas con alimentos como huevo, sardinas o hummus puede ayudar a mejorar la sensación de saciedad y controlar el apetito durante el día.

Por último, la experta lanza un aviso claro: obsesionarse con la báscula puede ser contraproducente. El peso fluctúa por muchos factores y centrarse únicamente en ese número puede sabotear el proceso. La clave es la constancia y adoptar hábitos saludables duraderos.