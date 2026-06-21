Confirmado por los expertos: pasar 90 minutos en un entorno natural antes de entrenar mejora el rendimiento físico

La revista científica American Journal of Biological Anthropology ha compartido una nueva investigación que concluye cómo, en comparación a un entorno urbano e industrializado, pasar tiempo en un entorno natural antes de hacer ejercicio puede mejorar el rendimiento de resistencia.

Estas nuevas evidencias apuntan a que el entorno influye sobre el rendimiento físico, abriendo una nueva veda de posibilidades para los gimnasios, cuyas instalaciones ahora podría tener en consideración cómo su diseño afecta directamente a la experiencia del usuario en función de la integración de elementos naturales.

Particularmente, cabe destacar que el experimento se realizó en forma de estudio cruzado aleatorio, durante el cual participaron 25 adultos sanos, cada uno expuesto a entornos claramente diferenciados en dos ocasiones: una en un bosque antiguo, otra en un entorno urbano, ambas durante 90 minutos.

Luego de cada exposición, se trasladó a los participantes a un laboratorio en el que llevaron a cabo una prueba de ciclismo de resistencia hasta el agotamiento, mostrando una diferencia significativa entre las dos condiciones: 1,1 minutos más de tiempo manteniendo el esfuerzo tras haber estado en el entorno natural respecto al urbano, es decir, una mejora del 7,5%.

Considerando que el estudio no evidenció cambios significativos en variables fisiológicas ni cardiorrespiratorias, se apunta hacia factores psicológicos como la posible explicación del fenómeno, pues el entorno natural parece haber incrementado el nivel de optimismo y estado de ánimo de los participantes durante la prueba, consecuentemente aumentando su tolerancia a la fatiga.

Así, pues, los investigadores admiten que es necesario realizar más pruebas para profundizar en las explicaciones reales tras lo descubierto, pero estos resultados demuestran la utilidad de seguir explorando el rol que desenvuelve el entorno al hacer actividad física y deportiva.

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Vegetación interior, iluminación natural, zonas de recuperación, diseños inspirados en la naturaleza... Todos estos son aspectos que, en vista de las conclusiones del estudio, se vuelven más pertinentes de cara a pensar en las instalaciones deportivas del futuro, sobre todo por cómo influye directamente en la experiencia del usuario.