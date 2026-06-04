Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Barça - UCAM MurciaCuadro Play-off Liga EndesaEspaña - IrakDónde ver España - IrakItalia - España sub-17Dónde ver Italia - EspañaFichajes BarçaFerrero AlcarazCesc FabregasMourinho MadridEnrique RiquelmeMercado de fichajesEtapa 7 Giro Italia FemeninoClasificación Giro Italia FemeninoEspaña - Irak horarioMarc MárquezSergio RamosRoland Garros hoyPróximo torneo Rafa JódarMultas DGTLey de Propiedad HorizontalBarça - UCAM MurciaElecciones Real MadridNoticias BarçaEspaña - InglaterraCuándo pelea TopuriaHorarios MotoGPHorarios F1Enrique Riquelme CoxJordi CruzParches Mundial 2026Convocatorias Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Dónde ver Mundial 2026Grupos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin

SALUD

Confirmado por la Encuesta de Hábitos Deportivos en España: los mayores de 64 años practican fitness en un 44% concienciados de la importancia de la salud física

Un estudio muestra que la población senior acude cada vez más al gimnasio

Fitness a los 60

Fitness a los 60

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Ramón Baylos

Ramón Baylos

En los últimos años se ha insistido mucho en la importancia de practicar ejercicio de manera frecuente para mejorar la longevidad, independientemente de la edad que tenga la persona.

De hecho, hay muchos estudios recientes cuyos resultados demuestran que hacer ejercicio a partir de los 60 años supone un factor de protección clave ante todo tipo de enfermedades y lesiones.

Así queda reflejado en la Encuesta de Hábitos Deportivos en España, donde se especifica que la población mayor de 64 años cada vez se encuentra más concienciada con respecto a la importancia del fitness.

Prueba de ello es el incremento del porcentaje de personas que ha empezado a practicar ejercicio en el gimnasio en comparación a años anteriores. En cuanto a las cifras concretas, el estudio recoge las siguientes:

  • Entre 65 y 74 años: ha subido del 27% al 44,3% desde 2015
  • Mayores de 75 años: ha subido del 9,6% al 18,7% en el mismo periodo

Además, muchos expertos entrenadores aseguran que esto último también se justifica a través de un incremento en el carácter inclusivo de muchos gimnasios; donde existe una mentalidad más abierta que hace unos años.

Hoy en día se considera que el fitness es un estilo de vida y existe una gran conciencia sobre sus beneficios y la importancia de compartirlos en redes sociales, con lo que su popularidad se ha extendido también en dichos rangos de edades.

Noticias relacionadas y más

por tanto, la conclusión que se puede sacar ante estos números es que los mayores de 60 años siguen cada vez más las pautas de los expertos en longevidad: hacer ejercicio de forma frecuente es esencial para vivir más y mejor.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL