Confirmado por la Encuesta de Hábitos Deportivos en España: los mayores de 64 años practican fitness en un 44% concienciados de la importancia de la salud física

En los últimos años se ha insistido mucho en la importancia de practicar ejercicio de manera frecuente para mejorar la longevidad, independientemente de la edad que tenga la persona.

De hecho, hay muchos estudios recientes cuyos resultados demuestran que hacer ejercicio a partir de los 60 años supone un factor de protección clave ante todo tipo de enfermedades y lesiones.

Así queda reflejado en la Encuesta de Hábitos Deportivos en España, donde se especifica que la población mayor de 64 años cada vez se encuentra más concienciada con respecto a la importancia del fitness.

Prueba de ello es el incremento del porcentaje de personas que ha empezado a practicar ejercicio en el gimnasio en comparación a años anteriores. En cuanto a las cifras concretas, el estudio recoge las siguientes:

Entre 65 y 74 años: ha subido del 27% al 44,3% desde 2015

ha subido del 27% al 44,3% desde 2015 Mayores de 75 años: ha subido del 9,6% al 18,7% en el mismo periodo

Además, muchos expertos entrenadores aseguran que esto último también se justifica a través de un incremento en el carácter inclusivo de muchos gimnasios; donde existe una mentalidad más abierta que hace unos años.

Hoy en día se considera que el fitness es un estilo de vida y existe una gran conciencia sobre sus beneficios y la importancia de compartirlos en redes sociales, con lo que su popularidad se ha extendido también en dichos rangos de edades.

por tanto, la conclusión que se puede sacar ante estos números es que los mayores de 60 años siguen cada vez más las pautas de los expertos en longevidad: hacer ejercicio de forma frecuente es esencial para vivir más y mejor.