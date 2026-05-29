Confirmado por el Consejo Superior de Deportes: el 75% de las mujeres evitan entrenar en el gimnasio sintiéndose observadas

Se supone que entrar al gimnasio debería ser sinónimo de salud, bienestar y ejercicio físico, pero para miles de mujeres, supone enfrentarse a una sensación incómoda que pocas veces se menciona abiertamente.

Estamos hablando de sentirse observadas, juzgadas o comparadas con otras personas, una mala práctica que sigue siendo una de las principales barreras para hacer deporte.

Se trata de un fenómeno conocido como gymtimidation. Un término que combina las palabras inglesas gym (gimnasio) e intimidation (intimidación) y describe la ansiedad que experimentan muchas mujeres a entrenar en espacios deportivos.

Según datos recogidos por el Consejo Superior de Deportes (CSD), cerca del 75% de las mujeres reconoce haber sentido incomodidad o inseguridad en instalaciones deportivas debido a la sensación de sentirse observadas. Una realidad que va mucho más allá de una simple cuestión estética.

Mujer en el gimnasio / Sport.es

Expertos en deporte y en salud mental destacan que este malestar no siempre nace de comentarios o comportamientos explícitos. En muchos casos, aparece simplemente por la percepción de no encajar en un entorno donde los cuerpos parecen estar constantemente expuestos y comparados los unos con los otros.

El resultado es un círculo vicioso difícil de romper. Muchas mujeres retrasan el momento de apuntarse al gimnasio, evitan determinadas zonas de entrenamiento o abandonan la actividad física por completo.

Y cuanto menos entrenan, más inseguridad sienten y cuanto más inseguras se sienten, más difícil les resulta volver al centro.

A esta situación se suman otros factores como la presión estética, la autoexigencia y la falta de confianza para hacer determinados ejercicios delante de otras personas. Algunas mujeres incluso reconocen que eliminan ciertos movimientos de sus rutinas por miedo a equivocarse o llamar demasiado la atención.

Como respuesta a este fenómeno (gymtimidation), surgen cada vez más espacios deportivos diseñados específicamente para mujeres, centros en los que sentirse seguras y no juzgadas.