Confirmado: la conexión social aumenta un 47% la actividad física y la longevidad como motivación para ir a entrenar

Una de las claves a la hora de mejorar la longevidad tiene que ver con seguir dos pautas concretas: construir unos hábitos de alimentación saludables e intentar hacer ejercicio de manera frecuente, además de tener una buena higiene del sueño y descansar correctamente.

No obstante, hay muchas personas que se encuentran con un problema a la hora de ir a entrenar, lo cual tiene que ver con una falta importante de motivación. Algo que podría deberse a un factor que a menudo se infravalora en este tipo de procesos.

Varios estudios e investigaciones sostienen que ir acompañado a entrenar es un elemento que impulsa la motivación de forma drástica; algo que ha sido respaldado recientemente por la revista The State of Global Exercise Behaviour 2025, donde se establece la conexión social como factor clave para mejorar la longevidad.

Eso sí, en el informe se asegura que esto se debe producir desde ambas direcciones, dado que los gimnasios también deberían recurrir a estrategias y patrones con los que crear un sentimiento de comunidad alrededor de sus servicios, siendo así un motor extra de motivación para quienes acudan a él.

En la investigación se establece que aquellas personas que mantienen una conexión social alta con otras que van a entrenar al mismo lugar tienden a realizar un 47% más de actividad física que quienes lo hacen de manera completamente aislada e independiente.

De ahí que muchos centros de fitness estén girando en torno a un elemento concreto: entrenar no debe ser un mero proceso de activación física, sino una forma de vida como tal. Sobre todo, porque esto último fomenta el fenómeno de adherencia al gimnasio y a los entrenamientos.

Además, esto último repercute de manera colateral en la salud de la persona por una correlación evidente: quien entrena de forma frecuente, más probabilidades tiene de mejorar su salud y su longevidad a largo plazo, además de prevenir dolencias y lesiones que atenten contra su estado físico y psicológico.

Por tanto, la relación que se establece en el estudio es clara: conectar con una buena red social posee un impacto directo en la longevidad del individuo ya no solo por el aumento de motivación a la hora de hacer ejercicio, sino por otros factores de protección psicológicos que son igualmente importantes.