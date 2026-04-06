Confirmado: Andalucía permitirá gimnasios abiertos las 24 horas y rompe el límite actual

La Junta de Andalucía da un paso fundamental a la hora de regular el deporte en la comunidad al plantear un cambio que transformará muy posiblemente los hábitos de miles de ciudadanos,.

El Gobierno autonómico andaluz prepara una modificación del Decreto 155/2018 para permitir que los gimnasios puedan abrir las 24 horas del día, una noticia que será muy bien recibida para todos aquellos que utilicen estos centros a última hora de la jornada o a primera hora de la mañana.

Hasta el momento, la normativa obligaba a los gimnasios a cerrar como máximo a las 02.00 horas de la madrugada y limitaba su actividad a 20 horas continuadas, dentro de la franja entre las 06.00 y las 02.00 horas. Sin embargo, la nueva propuesta elimina esta restricción y da paso a los gimnasios 24/7 que triunfan en otras comunidades y países.

Eso sí, la decisión no será automática y serán los ayuntamientos quienes autoricen (o no) la apertura ininterrumpida de los centros deportivos de su municipio.

gym / Sport.es

Desde la administración autonómica explican que esta medida responde a la evolución de los hábitos sociales y laborales. Cada vez mñás personas tienen horarios irregulares o dificultades para entrenar en franjas convencionales, por lo que ampliar el acceso al deporte es una prioridad.

Además, esta iniciativa forma parte de una estrategia más amplia para dinamizar el sector deportivo y fomentar estilos de vida saludables. El objetivo es facilitar el acceso al ejercicio físico y aumentar la actividad económica vinculada a estas instalaciones.

La medida llega acompañada de otro incentivo importante: una deducción fiscal en el IRPF por gastos en gimnasios. Los contribuyentes podrán deducirse hasta un 15% de las cuotas, con un máximo de 100 euros anuales, lo que beneficiará a cientos de miles de personas.

Con este cambio, Andalucía se alinea con otras comunidades que ya han flexibilizado sus horarios deportivos. La combinación de apertura total y ventajas fiscales busca impulsar la práctica deportiva y adaptarla a la realidad actual.

¿Aprovecharás esta ventaja? Lo cierto es que sorprende el anuncio ya que en ciudades como Granada hay gimnasios que ya abren 24/7, como el que tiene la cadena Anytime Fitness en la urbe nazarí.