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DEPORTE

Confirmado: un 55% de las mujeres que entrenan en GOfit lo hacen por bienestar emocional y para reducir estrés

El Observatorio GOfit ha analizado los hábitos deportivos de las mujeres en su comunidad

Mujer haciendo ejercicios de fuerza

Mujer haciendo ejercicios de fuerza

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Javier Fidalgo

Javier Fidalgo

El deporte tiene un impacto positivo en la salud mental y el estado de ánimo. Según los últimos datos del Observatorio GOfit, un 55% de las mujeres que entrenan en sus centros deportivos lo hacen para cuidar su bienestar emocional y reducir el estrés.

En este sentido, se ha convertido en la principal motivación por encima de la pasión deportiva intensa (30%) y el componente lúdico (20%). Además, el estudio muestra que un 16% de las mujeres se preocupa por su salud emocional.

Asimismo, los resultados señalan que un 30% identifica el estrés como un factor crítico en su rutina diaria. Por estos motivos, el 28,6% de las encuestadas revela que tiene dificultades para conciliar el sueño, dormir o despertarse correctamente.

Unido a esto, la cadena de gimnasios indica que el 52,3% de las mujeres ha reconocido experimentar estos problemas frecuentemente. En menor medida, el 14,6% de las deportistas afirma que los padece de manera ocasional.

Mujer saltando a la comba

Mujer saltando a la comba / .

Al mismo, estos factores se ha convertido en algunos de los principales problemas de la vida moderna, para todas las personas. En esta línea, el 61,5% de las mujeres permanecen más de 150 minutos sentadas durante su jornada diaria.

El sedentarismo y la falta de actividad física afecta negativamente al cuerpo y aumenta el riesgo de sufrir enfermedades crónicas. El Observatorio GOfit destaca que el contexto y el momento vital de las mujeres marcan su relación con la practica deportiva.

Un 57% de las encuestadas ha reconocido que la maternidad ha influido en sus hábitos de actividad física de manera significativa. A continuación, el 51% señala la recuperación de una lesión o preocupación por la salud como detonante para reforzar su entrenamiento.

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Respecto al componente social del gimnasio, un 65% de las mujeres que entrenan en el centro prefieren las actividades dirigidas. En este caso, la preparación profesional, la compañía, la motivación y el sentido de pertenencia juegan un papel clave.

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