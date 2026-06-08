DEPORTE
Confirmado: un 55% de las mujeres que entrenan en GOfit lo hacen por bienestar emocional y para reducir estrés
El Observatorio GOfit ha analizado los hábitos deportivos de las mujeres en su comunidad
El deporte tiene un impacto positivo en la salud mental y el estado de ánimo. Según los últimos datos del Observatorio GOfit, un 55% de las mujeres que entrenan en sus centros deportivos lo hacen para cuidar su bienestar emocional y reducir el estrés.
En este sentido, se ha convertido en la principal motivación por encima de la pasión deportiva intensa (30%) y el componente lúdico (20%). Además, el estudio muestra que un 16% de las mujeres se preocupa por su salud emocional.
Asimismo, los resultados señalan que un 30% identifica el estrés como un factor crítico en su rutina diaria. Por estos motivos, el 28,6% de las encuestadas revela que tiene dificultades para conciliar el sueño, dormir o despertarse correctamente.
Unido a esto, la cadena de gimnasios indica que el 52,3% de las mujeres ha reconocido experimentar estos problemas frecuentemente. En menor medida, el 14,6% de las deportistas afirma que los padece de manera ocasional.
Al mismo, estos factores se ha convertido en algunos de los principales problemas de la vida moderna, para todas las personas. En esta línea, el 61,5% de las mujeres permanecen más de 150 minutos sentadas durante su jornada diaria.
El sedentarismo y la falta de actividad física afecta negativamente al cuerpo y aumenta el riesgo de sufrir enfermedades crónicas. El Observatorio GOfit destaca que el contexto y el momento vital de las mujeres marcan su relación con la practica deportiva.
Un 57% de las encuestadas ha reconocido que la maternidad ha influido en sus hábitos de actividad física de manera significativa. A continuación, el 51% señala la recuperación de una lesión o preocupación por la salud como detonante para reforzar su entrenamiento.
Respecto al componente social del gimnasio, un 65% de las mujeres que entrenan en el centro prefieren las actividades dirigidas. En este caso, la preparación profesional, la compañía, la motivación y el sentido de pertenencia juegan un papel clave.
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