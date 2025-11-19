La confesión viral de Kilian Jornet y Emelie Forsberg: competitividad, crianza y su zapatilla favorita de NNormal

Kilian Jornet y Emelie Forsberg llevan más de una década siendo referentes absolutos del trail running mundial. Pero si algo deja claro el último reel publicado por NNormal, la marca fundada por el propio Kilian, es que su vida en la montaña tiene tanto de épica como de caos doméstico. Entre entrenamientos, proyectos imposibles y la crianza de sus tres hijas —la última nacida en 2025—, la pareja se sincera con una naturalidad en un reel que supera las 600.000 visualizaciones.

La primera pregunta del juego deja pocas dudas: ¿quién es más competitivo? Kilian no necesita palabras; basta con su gesto para reconocerlo. Aunque Emelie asiente, divertida, como quien lleva años viendo esa cara antes de una carrera.

Cuando toca elegir qué cansa más, si los kilómetros o los niños, Emelie no duda: "Los niños, por supuesto". Kilian confiesa entre risas que, cuando estuvo en Estados Unidos en el proyecto 'States of Elevation' este pasado verano, lo vivió en parte como unas vacaciones: "Dormía casi más".

Sobre lo mejor de compartir la misma pasión, ambos coinciden en la magia de la montaña: entrenar juntos, escaparse a correr con las niñas y transmitirles ese vínculo con la naturaleza. Lo más difícil, en cambio, es que no existen las vacaciones “sin nada que hacer”. Siempre hay un entrenamiento, un viaje, una agenda que encajar. "Es duro, pero también un lujo", reconoce Emelie.

Otra confesión curiosa llega con los “pep talks” antes de competir: no los hacen. Ni frases motivadoras, ni rituales épicos. Ellos funcionan a su ritmo, sin artificios. La pregunta de producto no genera debate: entre Kjerag y Tomir, ambos eligen Kjerag sin pestañear.

Cuando se les pide qué lecciones esperan transmitir a sus hijas a través de sus aventuras, Kilian reconoce que en casa apenas hablan de carreras. Las niñas como mucho preguntan, explica, por volcanes, animales, montañas infinitas. Emelie añade que "son curiosas y se sienten seguras en la naturaleza: "Quizá demasiado ahora algunas más", bromea Kilian.

El momento final del reel es oro puro: ¿qué hará Emelie para compensar que Kilian desapareciera un mes entero por un gran proyecto? La respuesta es un dardo suave: “Tengo semanas acumuladas. Puedo ir donde quiera. Me siento relajada”. La complicidad entre ambos lo dice todo.

El reel confirma lo que el trail ya sabía: Kilian y Emelie no solo son atletas excepcionales. Son una familia que vive la montaña con verdad, humor y un amor contagioso por la naturaleza.