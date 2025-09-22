Cómo preparar tu primer trail en solo 2 meses: guía completa

El trail ha dejado de ser una disciplina de nicho para convertirse en una de las tendencias deportivas más potentes de los últimos años. Cada fin de semana, miles de corredores se lanzan a la montaña en busca de una experiencia distinta a la del asfalto: más naturaleza, más desnivel y un componente de aventura que engancha. Pero si nunca has corrido fuera del llano, el salto puede imponer respeto.

La buena noticia es que, con un plan adecuado, en solo ocho semanas puedes llegar preparado a tu primer trail de corta distancia (5 a 15 kilómetros).

Semana 1-2: Adaptación y técnica básica

El objetivo inicial no es acumular kilómetros, sino adaptarse al terreno. Correr en montaña exige acostumbrarse a los cambios de ritmo, a los apoyos inestables y a las pendientes. En esta primera fase basta con 3 días de carrera suave (30-40 minutos) y un día de senderismo rápido en terreno con desnivel. Es buen momento para practicar la técnica de bastones, si piensas usarlos, y para introducir dos sesiones cortas de fuerza general (sentadillas, planchas, saltos cortos).

Semana 3-4: Construir resistencia

Aquí se empieza a sumar volumen. Se mantienen 3 salidas de carrera, una de ellas larga (60-70 minutos, incluyendo subida progresiva). La idea es aprender a regular: caminar cuando la pendiente lo exige no es un fracaso, sino parte de la estrategia. En paralelo, dos sesiones de fuerza centradas en tren inferior (zancadas, gemelos) y core. Se añade un rodaje en terreno mixto para ganar confianza.

Semana 5-6: Intensidad y desnivel

En este punto el cuerpo ya tolera más carga y se introducen los entrenamientos de cuestas. Un día a la semana, hacer repeticiones de 2-3 minutos en subida con bajada suave. La salida larga pasa a 80-90 minutos, con desnivel acumulado de 600-800 metros. La fuerza se mantiene con circuitos funcionales y se refuerza el trabajo de técnica de bajada, clave para evitar lesiones.

Semana 7: Simulación de carrera

El ensayo general. Se recomienda hacer una salida en montaña de 10-12 kilómetros con un perfil parecido al trail objetivo. Es fundamental probar el material que se usará el día de la prueba (zapatillas, mochila, geles). Aquí se aprenden los errores: cargar demasiado peso, no hidratarse con regularidad o no controlar los descensos.

Semana 8: Descarga y afinamiento

La última semana no se trata de mejorar, sino de llegar fresco. Los entrenamientos se reducen a la mitad, se mantiene un rodaje corto en subida y una sesión ligera de fuerza. El resto, descanso activo: caminatas suaves, estiramientos y sueño de calidad. La nutrición cobra protagonismo, con énfasis en hidratos de carbono los dos días previos y una hidratación constante.

Material básico y nutrición

No hace falta una gran inversión, pero sí elegir bien: zapatillas específicas de trail con buen agarre, mochila o cinturón de hidratación, frontal si la carrera arranca temprano y ropa técnica transpirable. A partir de ahí, cada corredor ajusta según sus sensaciones y el reglamento de la prueba.

Un error común en debutantes es no alimentarse durante la carrera. En trails de más de 90 minutos conviene llevar un gel o barrita cada 40-50 minutos, además de beber agua o bebida isotónica cada 15-20 minutos. Ensayar esto en los entrenamientos largos es tan importante como entrenar las cuestas.

El primer trail nunca se olvida. No se trata de competir contra el reloj, sino de disfrutar del recorrido, del ambiente y de la superación personal. Con un plan progresivo de 8 semanas, la montaña deja de ser un reto inalcanzable y se convierte en el escenario perfecto para empezar una nueva etapa como corredor.