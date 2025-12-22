Cómo mejorar la biomecánica para aumentar la velocidad en carrera: ejercicios y consejos

El running es uno de los ejercicios más accesibles para comenzar a hacer deporte. En esta disciplina, los principiantes solo necesitan unas zapatillas y equipamiento deportivo para salir a correr.

No obstante, es importante conocer los movimientos correctos para evitar lesiones y aumentar el rendimiento. Por este motivo, los expertos recomiendan realizar un estudio biomecánico de carrera.

Este análisis es fundamental para mejorar la técnica del corredor y reducir el riesgo de lesión. Los resultados del estudio detallan todas las mecánicas del cuerpo del deportista, desde la ergonomía hasta la postura.

La doctora en fisioterapia, experta en biomecánica y excorredora universitaria, Anh Bui, señala que "la gente suele pensar que correr es un deporte para la parte inferior del cuerpo, pero correr es todo lo que ocurre entre las orejas y la parte inferior".

En este contexto, cada corredor tiene una biomecánica variable, según "su constitución estructural y genética", afirma la especialista. "La clave está en optimizar el movimiento, no en forzar el idealismo, y en correr eficientemente para maximizar la velocidad y minimizar el riesgo de lesiones".

Para mejorar la biomecánica, una de las claves optimizar la técnica de aterrizaje. Según el blog de la Media Maratón de Bogotá, "la transición debe ser suave desde el contacto inicial hasta el impulso, aprovechando la elasticidad natural de tendones y fascias para almacenar y liberar energía".

A continuación, la página del certamen recomienda mantener una postura corporal eficiente, facilitando la respiración: "Mantén el torso erguido con ligera inclinación hacia delante desde los tobillos, no desde la cintura".

Finalmente, el sitio especializado recomienda cuatro ejercicios técnicos para perfeccionar la mecánica corporal en el running: skipping alto, talones al glúteo, zancadas largas y carrera lateral, en series cortas de 20-30 metros.