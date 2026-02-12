Qué comer antes y después de la Mitja Marató de Barcelona: guía rápida para llegar con energía y recuperar mejor

La Mitja Marató de Barcelona tiene ese punto de examen colectivo: 21,097 kilómetros para confirmar entrenos, nervios... y decisiones. Y entre todas, hay una que pesa más de lo que parece en una carrera tan rápida y exigente: qué comes antes y qué haces al terminar.

Con más de 35.000 inscritos en la edición de este año, la diferencia entre correr con buenas sensaciones o quedarse "sin gasolina" no siempre está en el reloj, sino en cómo llegas de energía y en cómo recuperas.

Carga de hidratos y limitar las grasas

En los días previos, la pauta es sencilla, aunque muchos la complican. María Valero, especialista en Nutrición del Hospital Universitari Dexeus, recomienda mantener un patrón equilibrado y saludable, pero afinando el objetivo: priorizar una dieta rica en hidratos de carbono y limitar las grasas para llenar los "depósitos de energía" del corredor.

En la práctica, se traduce en platos que el cuerpo reconoce y tolera bien: arroz, pasta, legumbres, fruta y verdura, con el acompañamiento de proteínas de buena calidad, preferiblemente de origen vegetal, y evitando comidas pesadas que pueden hipotecar el estómago cuando más necesitas estabilidad.

No "probar" alimentos nuevos

La víspera y la mañana de la Mitja no son para experimentar. No es el día de "probar" ese alimento nuevo ni de convertir el desayuno en un reto. La lógica es llegar con energía utilizable y sin sorpresas: hidratos fáciles, poca grasa y una hidratación normal, sin obsesiones. Porque tan problemático es quedarse corto como pasarse, y en carreras populares es habitual ver el error contrario: el de quien se pone en modo "por si acaso" y sobrecarga el cuerpo.

Qué comer y beber después de la Mitja de Barcelona

Y cuando llega la meta, aparece el segundo gran momento decisivo. Valero insiste en que el postcarrera no es un trámite: tras una media maratón, el cuerpo necesita rehidratarse bien y reponer reservas de energía.

La receta vuelve a tener protagonistas claros: hidratos de carbono y proteínas, con especial importancia en una ventana que marca diferencias reales: las primeras dos horas después de terminar. Ahí es cuando el organismo está más receptivo a recuperar la pérdida de glucosa gastada durante el esfuerzo y a iniciar la reparación muscular.

En una prueba como la Mitja Marató de Barcelona, con ambiente, ritmo y un circuito pensado para correr rápido, la tentación es centrarse sólo en las zapatillas o en el plan de carrera. Pero el rendimiento también se cocina antes y se remata después: depósitos llenos, grasas bajo control y recuperación inmediata.