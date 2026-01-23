Comapedrosa Andorra vuelve a escena

Arinsal vuelve a afilar los cantos para recibir al mejor esquí de montaña del planeta. Este fin de semana, la estación de Pal Arinsal se convierte de nuevo en epicentro internacional con la 15ª edición de la Copa del Mundo ISMF Comapedrosa Andorra, una cita imprescindible en el calendario y, este año, todavía más cargada de significado: llega como antesala directa de los Juegos Olímpicos de Milán–Cortina, que se disputarán en febrero.

El pistoletazo de salida será este domingo 25 de enero con la Vertical Race, una de las pruebas más emblemáticas del evento y una de las más agradecidas para el espectador. No solo por su intensidad, sino por su propuesta: se disputa íntegramente sobre pista de esquí, sin interferencias durante la progresión, una condición que permite a los corredores vaciarse con el 100% de su esfuerzo desde el primer metro.

La gran novedad está en el trazado. La salida se traslada a la pista Les Marrades, con un arranque exigente y un ascenso “de los que pesan”, acumulando cerca de 690 metros de desnivel hasta la meta, situada a los pies del pico de la Capa. Un recorrido que no se negocia: aquí no hay margen para la pausa, solo cadencia, técnica y capacidad para sostener el esfuerzo cuando el oxígeno empieza a escasear y la pendiente obliga a elegir entre sufrir… o ceder.

Un día después, el lunes 26, el foco cambia de registro con la Sprint Race, modalidad olímpica por excelencia y la última oportunidad real de medirse en este formato antes del gran examen de Milán–Cortina. La Sprint ha ganado protagonismo por su carácter explosivo y su estructura directa: eliminatorias con cuartos de final, semifinales y final, donde cada error penaliza y cada transición cuenta.

El recorrido, de unos 700 metros, se desarrollará íntegramente a los pies de la Capa, en la zona del antiguo telesquí. Esa ubicación, además de compacta, tiene un valor clave: facilita el seguimiento de la carrera por parte del público, que podrá ver de cerca la velocidad, la precisión y el ritmo de una disciplina que no perdona ni un segundo de desconexión.

El escenario, además, llega en condiciones de auténtico invierno. Las nevadas de las últimas semanas han consolidado un manto nival con profundidades que alcanzan los 140 cm de nieve acumulada, y el pronóstico añade un punto de incertidumbre propia de la montaña: se esperan nuevas nevadas el sábado, un domingo con temperaturas algo más suaves y nieve intermitente durante la Vertical, y una posible mejora general de cara a la Sprint del lunes. La organización recuerda que el programa podría variar según el tiempo, por lo que conviene estar atento a las redes sociales.

En lo deportivo, el cartel está a la altura del lugar. La Comapedrosa Andorra reunirá a especialistas de primer nivel con participación internacional: 108 corredores en la Sprint y 90 en la Vertical, llegados desde 20 países. Entre los nombres destacados figura el catalán Oriol Cardona, firme aspirante a medalla olímpica, junto a las jóvenes promesas Maria Costa y Ot Ferrer, ambos clasificados para los Juegos y en un estado físico que invita al optimismo.

La Comapedrosa Andorra, además, sigue ganando peso fuera de la cordillera. Este año recupera la retransmisión en directo y podrá seguirse en canales como Eurosport, Discovery Max, RTVE, 3CAT, Olympic Channel y también en emisiones internacionales como CCTV (China), CBC Canadá o Fuji TV (Japón), entre otros. Y para quienes prefieran vivirlo con el ruido real de las pieles, el aliento y el pulso del cronómetro, Pal Arinsal ha habilitado un forfait específico de 1 a 3 días para acceder a las zonas de competición mediante remontes, disponible en taquillas y máquinas expendedoras.