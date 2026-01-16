El Comapedrosa Andorra 2026, antesala olímpica del mejor skimo del mundo

Hay montañas que no solo se suben. Se sienten. Y en Arinsal, bajo la atenta mirada del Comapedrosa, el pico más alto de Andorra, se celebra algo más que una competición: una experiencia que une a esquiadores, voluntarios, espectadores y territorio en torno al esquí de montaña. Del 24 al 26 de enero, el Comapedrosa Andorra 2026 acoge una nueva edición de la Copa del Mundo ISMF con todos los ingredientes para ser inolvidable: nieve en condiciones óptimas, dos pruebas con sabor olímpico, deportistas de élite y una atmósfera que respira pasión por la montaña .

El evento regresa con fuerza tras una edición anterior marcada por el traslado al sector Pal por cuestiones meteorológicas. Esta vez, el escenario natural de Arinsal se recupera en plenitud, gracias a las excelentes condiciones de nieve que permitirán desarrollar el recorrido previsto desde el inicio. “Fue un reto sin precedentes, pero el equipo supo adaptarse y garantizar el nivel deportivo”, recuerda David Hidalgo, director general de Pal Arinsal, que ahora celebra el regreso al trazado original .

Esta edición, la número 15, destaca por su carácter preolímpico. Será la última prueba Sprint de la Copa del Mundo antes de que esta modalidad se estrene en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina en febrero. Por calendario y por nivel, Arinsal será la gran piedra de toque para conocer el estado real de forma de los mejores esquiadores y esquiadoras del planeta. “Será un test previo para ver la temperatura con la que llegan a los Juegos”, señala Hidalgo .

La Vertical Race abrirá el fuego el domingo 25. Es una de las pruebas más queridas por el pelotón y por el público, que podrá seguir un recorrido exigente con un desnivel de 690 metros, desde la pista Les Marrades hasta los pies de la Capa. “Muchos corredores coinciden en que es el mejor circuito de vertical del calendario”, apunta Ludovic Albós, director técnico de la carrera. Una ascensión intensa, pura esencia del skimo: esfuerzo, técnica y conexión con la montaña .

El lunes 26 será el turno del Sprint, una modalidad explosiva que regresa a Andorra tras su paso por los Mundiales de 2021. Con un recorrido de unos 700 metros, las eliminatorias se disputarán en la zona del antiguo teleesquí, a los pies de la Capa, un entorno que permite máxima visibilidad y cercanía con el público. Ver cómo los atletas lo dan todo en apenas unos minutos es un espectáculo adictivo, que capta incluso a los menos iniciados .

El impacto mediático del evento también crece. Este año vuelve el streaming global y se espera superar los 23 millones de espectadores de la pasada edición, que se logró incluso sin retransmisión en directo. Canales como Eurosport, RTVE, Olympic Channel, CBC Canadá o Fuji TV emitirán las pruebas, llevando la emoción del Comapedrosa a todo el mundo .

Pero si hay algo que distingue esta cita es su compromiso con el territorio. En 2026 se calcula por primera vez la huella de carbono del evento, que será compensada con proyectos nacionales. Y como cada año, el trabajo incansable de los voluntarios, muchos veteranos de otras ediciones, será fundamental. Sin ellos, el alma del Comapedrosa no brillaría igual .

A pocos días del pistoletazo de salida, Arinsal ya respira ambiente de Copa del Mundo. Las banderas ondean, los esquís se afinan y las montañas se preparan para recibir a los mejores del mundo. Pero más allá de los cronómetros y los podios, lo que realmente deja huella es esa mezcla única de pasión, entorno y emoción que hace del Comapedrosa Andorra mucho más que una carrera.