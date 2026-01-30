SENDERISMO
Del Cola de Caballo a Zegama: estas fueron las rutas más populares de 2025 en Wikiloc
El Informe Anual 2025 de Wikiloc pone nombre a los recorridos más repetidos del año: Aragón domina el senderismo, Madrid manda en running y la Quebrantahuesos vuelve a ser la referencia en carretera
Si quieres saber las rutas que más se hicieron en España durante 2025, Wikiloc tiene la respuesta. La app de navegación outdoor con sede en Girona ha publicado su Informe Anual con los recorridos más repetidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, y el ranking deja una conclusión nítida: los clásicos siguen siendo clásicos… y Aragón se ha ganado el trono del senderismo.
En el listado general, la número uno vuelve a ser la Pradera de Ordesa – Cola de Caballo, en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Un itinerario de 19 kilómetros y cerca de 500 metros de desnivel positivo que recorre el valle siguiendo el río Arazas y encadena postales como las cascadas de Arripas, el Estrecho, la Cueva, las Gradas de Soaso y, como final de pantalla grande, la propia Cola de Caballo.
Para quienes buscan un punto más de dureza, Wikiloc sitúa como alternativa muy seguida la llegada por la Senda de los Cazadores, más panorámica y exigente.
Aragón no se queda ahí. La segunda ruta más popular repite por segundo año consecutivo: las Tres Cascadas de Ardonés, una circular con salida desde Cerler que se ha convertido en un imprescindible del Valle de Benasque por su accesibilidad y por el premio visual de tres saltos de agua en un mismo recorrido.
Y el tercer puesto también se queda en el Pirineo: la circular al Ibón de Acherito, una ruta de alta montaña muy valorada por su entorno y por conducir a uno de los ibones naturales más conocidos.
La ruta del Cares, afectada
El informe también explica por qué algunos nombres cambian posiciones: en 2025 hubo itinerarios condicionados por cierres y limitaciones de acceso, como la Ruta del Cares, afectada por restricciones relacionadas con desprendimientos y problemas de seguridad en distintos tramos.
En trail, domina la Zegama - Aizkorri
La fotografía por disciplinas dibuja un país outdoor mucho más amplio. En trail running, la referencia es la Zegama – Aizkorri, con sus 42 kilómetros y 2.700 metros de desnivel positivo, una ruta que atrae incluso fuera del calendario competitivo por su recorrido y su aura.
En running, el liderazgo es para “la Tapia” de la Casa de Campo, que se consolida como circuito de entrenamiento recurrente en Madrid.
En ciclismo de carretera, la más realizada fue la Quebrantahuesos, símbolo de desafío pirenaico y de tradición cicloturista.
En mountain bike, repite la ruta de los Collados Altos, exigente (1.400 metros de desnivel positivo) y muy seguida por sus vistas sobre El Atazar. Y en nieve, la ruta más realizada del año fue la ascensión al Garmo Negro en esquí de montaña.
