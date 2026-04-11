Coachella vuelve a apostar por el running: así es su ‘run club’ en pleno festival
El icónico Coachella apuesta por el deporte con carreras en el desierto y comunidad runner en su recinto
El Coachella da un paso más allá de la música y se une a una de las grandes tendencias globales: el running. Tras el éxito del año pasado, el festival californiano recupera su run club oficial, con salidas programadas durante los dos fines de semana (11 y 18 de abril) desde los campings del recinto.
Bajo el patrocinio de Electrolit, la iniciativa propone mucho más que correr: busca crear una experiencia colectiva donde deporte, naturaleza y música se fusionan. En pleno desierto, los participantes se reúnen a las 8:30h para arrancar a las 9:00h en una propuesta que pone el foco en la comunidad, el bienestar y el movimiento compartido.
El concepto va más allá del entrenamiento: “no es solo correr, es crear momentos”, destacan desde la organización. En un entorno único como Coachella, el running se convierte en una extensión del espíritu del festival, donde la energía, la conexión y la positividad marcan cada kilómetro.
Una cartelera llena de estrellas
El festival también destaca por su potente lineup, con nombres de primer nivel como Justin Bieber, que regresa a un gran escenario, Sabrina Carpenter y Karol G, consolidando una edición que mezcla música, cultura y nuevas experiencias más allá de los escenarios.
Cómo ver Coachella 2026 en directo
Coachella volverá a ofrecer transmisión oficial en directo a través de su canal en YouTube. Durante la jornada del viernes 10 de abril, se emitirán conciertos desde siete de los ocho escenarios principales —incluidos Main Stage, Sahara y Outdoor Theatre—, quedando fuera únicamente el escenario Yuma. Las retransmisiones arrancarán a partir de las 16:00 (hora del Pacífico), permitiendo seguir el festival desde cualquier parte del mundo.
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