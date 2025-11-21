Las claves para seguir corriendo en invierno sin lesionarse (ni perder motivación)

El invierno es una de las épocas más críticas para cualquier corredor, tanto de asfalto como de montaña. El frío, el viento y la falta de luz reducen la motivación, pero también pueden convertirse en aliados si sabemos cómo organizar el entrenamiento. Los meses de diciembre a febrero son ideales para construir la base aeróbica, trabajar fuerza y preparar el cuerpo para los retos de primavera.

La clave principal está en bajar intensidad y subir constancia. No se trata de hacer menos, sino de hacer mejor. Los corredores expertos aprovechan el invierno para regresar al “trabajo lento”: rodajes entre 60 y 75 minutos a baja pulsación, que fortalecen el corazón y mejoran la eficiencia energética. Este tipo de sesiones es ideal para no acumular fatiga y para correr bajo temperaturas frías, donde el cuerpo necesita más tiempo para entrar en calor.

Otro pilar fundamental es el entrenamiento de fuerza, muchas veces olvidado. En invierno, con menos competiciones y más tiempo en interiores, podemos dedicar dos o tres días por semana a reforzar glúteos, core y piernas. El trabajo con gomas, pesas moderadas y ejercicios funcionales reduce drásticamente el riesgo de lesiones cuando llegue la carga fuerte de primavera.

La técnica de carrera también merece atención. Con superficies resbaladizas, el cuerpo aprende a mejorar la propiocepción. Dedicar 10 minutos de drills antes de cada salida ayuda a correr más eficiente y seguro. En trail, es el momento perfecto para practicar bajadas técnicas a ritmo controlado: el suelo blando del invierno minimiza impactos.

Si el frío aprieta, no dudes en optar por entrenamientos cruzados. La bicicleta indoor, el gimnasio, la piscina o incluso el senderismo rápido son alternativas que mantienen la base sin castigar articulaciones. El objetivo no es la perfección sino la continuidad.

Finalmente, conviene recordar que el invierno es la estación del corredor inteligente: aquel que escucha a su cuerpo, se abriga bien y adapta su plan sin obsesiones. Si consigues mantener un promedio de tres o cuatro sesiones semanales y añadir fuerza, llegarás a primavera más fuerte que nunca.