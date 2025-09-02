Las claves para entrenar trail en septiembre con calor, humedad y cambio de clima

Septiembre es un mes de transición en el calendario del trail running. Tras un verano marcado por altas temperaturas, muchos corredores retoman sus rutinas con el objetivo de preparar las grandes citas del otoño. El cambio de estación, sin embargo, trae consigo retos añadidos: días aún calurosos, humedad elevada y, en algunas zonas, tormentas repentinas que pueden alterar cualquier entrenamiento en montaña.

El primer factor a tener en cuenta es la gestión del calor. Aunque las temperaturas empiezan a bajar, los mediodías de septiembre siguen siendo traicioneros. Los expertos recomiendan evitar las horas centrales y apostar por sesiones a primera hora de la mañana o al atardecer. En caso de no poder elegir, es clave hidratarse cada 20-30 minutos y acompañar el agua con sales minerales para prevenir la deshidratación.

La humedad es otro enemigo habitual en estas fechas. Entrenar con alta humedad relativa exige reducir la intensidad, ya que el cuerpo suda más pero no logra refrigerarse de forma eficiente. Esto puede provocar sobrecalentamiento y fatiga prematura. Un truco es optar por ropa ligera y transpirable, y no olvidar la gorra o la visera para protegerse del sol en zonas descubiertas.

A nivel de planificación, septiembre es ideal para acumular desnivel progresivo. Tras las vacaciones, conviene no acelerar en exceso la carga. Una semana con dos sesiones de fuerza, dos de rodajes suaves y una tirada larga en montaña suele ser la fórmula más segura para evitar lesiones.

El material también merece una revisión. Los frontales empiezan a ser necesarios para quienes entrenan temprano o tarde, y conviene comprobar que las mochilas de hidratación siguen en buen estado tras los meses de calor intenso.

En definitiva, septiembre obliga al corredor de trail a estar más atento que nunca al clima. Ajustar horarios, hidratarse de manera inteligente y progresar en desnivel con cabeza son las tres claves para convertir este mes de transición en una auténtica oportunidad de cara a las grandes citas del otoño.