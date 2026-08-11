Claudio Nieto, profesor: "Puedes entrenar lo que quieras, pero si no duermes, fracasas. Si comes mal, fracasas"

La gestión de cargas consiste en planificar, dosificar y seguir el esfuerzo físico del atleta para mantener un equilibrio entre el entrenamiento y su capacidad de recuperación. De esta forma, se controla el volumen y la intensidad física que realiza un deportista para evitar lesiones.

En el deporte de élite, esta responsabilidad recae en los preparadores físicos. No obstante, cuando se trata de deporte amateur la gestión de los esfuerzos es una tarea del propio deportista. En este caso, es importante escuchar al cuerpo y medir la carga externa e interna de los entrenamientos.

Sobrecargas musculares. / Aleksandarlittlewolf. Freepik.

A este respecto, la gestión de carga es clave para prevenir problemas musculares y articulares. Además, ayuda a que el organismo se recupere fácilmente y no tenga interrupciones por molestias físicas. En conjunto, es una medida más que necesaria para mejorar el rendimiento del atleta.

En este sentido, el profesor Claudio Nieto, divulgador sobre fisiología, metabolismo, entrenamiento y salud, ha explicado en 'La Caja Negra, El Pódcast de INDYA', cuál es su experiencia con la gestión de cargas de algunos deportistas. "El cuerpo tiene capacidad para compensar... hasta que deja de tenerla", anuncia la publicación de Instagram.

Calambres musculares / Adobe Stock.

Según el autor, hay corredores que entrenan 30 horas semanales, mejoran sus marcas, pierden peso y acaban la carrera "pletórico". Sin embargo, Nieto explica que después de un esfuerzo así "hay que mimarle porque esto está a punto de explotar". Aunque el cuerpo es capaz de soportar fases de carga en momentos determinados, no es un estado por el que pueda permanecer durante un tiempo prolongado.

"Escúchame, vete ahora mismo a casa, métete en la cama, ponte a comer, ponte a dormir, haz yoga, medita, arréglalo con tu mujer, deja ese segundo trabajo... Porque tu ahora mismo estás bien, pero no tengo ninguna duda que estás yendo a 120 por hora contra un muro", detalla el experto fisiología.

Durante una entrevista para el pódcast 'Hijos de la Resistencia', en colaboración con el canal de YouTube homónimo, Claudio Nieto resaltó los tres factores básicos que determinan un metabolismo eficiente: entrenamiento, nutrición y sueño. "Puedes entrenar lo que quieras, pero si no duermes, fracasas. Si comes mal, fracasas", sentencia el especialista.

Por último, el profesor advierte sobre los riesgos de intentar entrenar y competir como deportistas de élites sin disponer de las mismas herramientas: "Ellos tienen tiempo, genética, nutricionistas, masajistas y la capacidad de anabolizar brutalmente. El amateur, con hijos, trabajo y estrés, no puede seguir la misma receta".