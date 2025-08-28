Claudia Tremps: "El UTMB es el foco de todo mi año"

Claudia Tremps ya se mueve con naturalidad por las calles de Chamonix. La catalana, de 29 años, afronta en 2025 su cuarto UTMB con la serenidad de quien sabe que cada participación suma un aprendizaje más. Desde su debut en 2019, se ha ganado un espacio entre las corredoras más reconocidas del pelotón internacional, con dos top 10 en la carrera reina de las 100 millas del Mont Blanc.

"Es la carrera del año, el foco del año y por lo que cada día nos levantamos y entrenamos", confesó en una entrevista con Trail Running Review en la previa de la gran cita. Esta temporada ha completado la preparación diseñada por su entrenador, Rubén Bona, "siguiendo los puntos, las comas y todo lo planeado". Llegar bien a Chamonix, asegura, ya es un triunfo en sí mismo.

Tremps firma un 'top 10'

Cada UTMB le ha dejado huella. El año pasado, un dolor inesperado en las piernas en el kilómetro 70 le obligó a reinventarse en carrera. "Cada edición es distinta, siempre aprendes algo nuevo. Son 100 millas muy duras y cada experiencia suma". Para Tremps, la clave es alcanzar en buenas condiciones Champé-Lac: "Es una subida que me encanta, y si llego bien allí sé que, salvo algo muy gordo, llegaré a meta".

La catalana sabe que el nivel femenino en 2025 es altísimo. "Cada vez se corre más. Con mi tiempo del año pasado, otros años habría estado en el podio, pero ahora sirve para ser octava". Su ambición es clara: repetir un top 10 sería un éxito. "Firmaría ahora mismo terminar entre las diez primeras porque está muy difícil y cada vez hay más nivel".

A sus 29 años, Tremps sigue siendo una de las más jóvenes del top internacional. "Cada año me pasa lo mismo, que casi soy de las más jóvenes del grupo. Corrí mi primer UTMB con 25 años, pero llegará el momento en que aparezca una nueva generación".

Su favorita para la victoria este año es la neozelandesa Ruth Croft. "Para mí es la gran candidata. El tiempo que hizo el año pasado fue impresionante. Con Courtney Dauwalter me llevo muy bien y es una referencia, pero creo que Ruth puede ganar".

Preparada hasta el último detalle

En un UTMB nada se deja al azar. Tremps confía en las Scott Ultra Pro, zapatillas que ya probó con éxito en 2024. "Es un modelo con el que vuelo en las bajadas. Este año he entrenado con ellas alrededor del Mont Blanc y son mis favoritas". Llevará hasta tres pares para poder cambiarse en caso de lluvia. "Prefiero perder dos minutos cambiando de zapatillas a perder media hora por ampollas".

La previsión meteorológica apunta a frío y lluvia, condiciones que considera favorables. "El año pasado el calor me perjudicó. Este año puede ser distinto, el tiempo también pondrá a cada una en su sitio".

Claudia Tremps se planta así en la línea de salida del UTMB 2025 con la ilusión intacta, la experiencia acumulada y la serenidad de quien sabe que correr en Chamonix es un privilegio. "El UTMB te enseña siempre, y estar aquí es ya un premio".