Clàudia Tremps: “Sería algo duro vivir sólo del trail running”

La corredora por montaña, Clàudia Tremps, se prepara para el gran objetivo del año, las 100 millas del Ultra Trail del Mont-Blanc

Clàudia Tremps (Torelló, 1996) es una arquitecta que actualmente también se dedica a las carreras de larga distancia. Una modalidad que probó cuando tan sólo tenía 21 años, y en poco tiempo ha conseguido un top 10 en UTMB y victorias en pruebas destacadas. La corredora de Ogassa (Ripollès) tiene entre ceja y ceja repetir en la prueba reina en Chamonix tras recuperarse de una lesión.

Has ganado, hace poco menos de una semana, la ultra KAT100 by UTMB® en Austria. ¿Cómo fue la prueba?

La verdad es que esta carrera no la tenía en mi calendario y tuve un imprevisto porque me rompí el pie. Fui para buscar la clasificación directa para participar este año en UTMB y corrí en la categoría de 90 km. Me tiene que llegar el correo electrónico para decir que tengo plaza para la CCC (100 km) y pediré el cambio para correr las 100 millas, porque en principio está pactado con la Asociación de Atletas que cualquier corredor que se clasifiqué en una carrera de 100K puede pedir el cambio a una carrera superior.

Tu objetivo siempre ha sido volver a correr en la distancia reina en UTMB...

Sí, el año pasado ya tenía que repetir y estaba inscrita, pero me rompí el sacro y decidimos con el entrenador cambiar a la distancia TDS (145 km), porque el día que me daba la organización para cambiar la distancia todavía no estaba corriendo. Así que optamos por hacer la TDS para no ponerme más presión de la que ya me pongo a mí misma.

¿Cómo te encuentras tras recuperarte de la lesión?

Esta carrera en Austria me ha servido para coger confianza otra vez, aunque en la primera bajada, que era un poco técnica y estaba lloviendo muchísimo, se me fue un poco el tobillo. Aún estoy corriendo con el tobillo vendado para sujetarlo un poco, pero esta carrera me ha servido para ver el nivel en el que estoy y para tener más confianza. Ahora voy a coger el agosto con más ganas.

¿Y cómo se presentan las semanas que quedan para UTMB?

Con mi entrenador hemos decidido que haremos un poco más de volumen y luego ya tocará descansar para la gran cita, y a ver qué pasa. Es una incógnita saber cómo estaré después de hacer 100 kilómetros a un ritmo alto y al cabo de 28 días hacer 100 millas. Lo principal de estos días que quedan será descansar.

Te estrenaste en las carreras de larga distancia siendo muy joven, con 21 años, y ya llevas una veintena de ultras en tus piernas. ¿Qué te sedujo más de esta distancia?

Antes era una persona que pesaba más y en las carreras más cortas todo el mundo corría un montón. Lo que realmente me hacía vibrar era entrenar, pasar largas horas en la montaña y ver paisajes. La verdad es que en las pocas carreras que hacía de distancias cortas veía que no era lo mío, era muy agónico y entonces empecé a hacer distancias largas: una de 60 km, una de 80 km y una de 100 km y vi que lo que sentía en las ultras era como un viaje, y me enamoró.

Eres arquitecta, compites en carreras de larga distancia y haces esquí de montaña. ¿Cómo lo compaginas todo?

Soy arquitecta y trabajo de arquitecta. Hasta ahora estaba haciendo un máster. El tiempo de hacer el máster es igual que durante la carrera en la universidad, y lo he compaginado como he podido. Es verdad que he intentado hacer todos los entrenamientos, pero hay días que tienes un examen o la entrega de un proyecto de la universidad, y a lo mejor tienes una semana que no podrás estar 100% por los entrenos, y tienes que planificarlo, hablarlo con el entrenador y ajustarlo todo. Y a lo mejor la semana de antes tienes más volumen o la de después, pero la clave es la organización.

¿Actualmente podrías ganarte la vida como corredora de trail?

Sí, actualmente podría vivir sólo del trail running, pero creo que malviviría. No en el aspecto del dinero, sino en el aspecto psicológico. Sería algo duro vivir sólo del trail. Es necesario que un atleta de élite tenga algo más después de correr. A no ser que seas un futbolista y ganes mucho dinero. Cuando se termina la vida deportiva tienes que trabajar. Y tener algo no está mal.

¿En tu preparación para las ultras te ayuda algún psicólogo?

Creo que tengo la gran suerte o la gran virtud, según me dice el entrenador y más personas que me acompañan en las carreras, que soy muy fuerte mentalmente. Si quiero algo, lo lucho hasta el final y no me rindo a la mínima. No tengo ningún psicólogo, aunque sé que hay corredores que lo necesitan. Desde que tenía 21 años he hecho larga distancia, porque soy cabezota y cuando quiero algo no paro hasta que lo consigo. En las carreras de larga distancia tenemos muchos altibajos. El otro día en Austria, en el kilómetro 25, tuve un bajón muy fuerte. El hecho es saber darle la vuelta a la situación rápidamente para estar el mínimo tiempo mentalmente fuera de carrera. Cuando en competición te encuentras que estas pasando un mal momento, para mí es como estar psicológicamente fuera de carrera, aunque andes y avances kilometro a kilómetro. Tener la virtud de estar el mínimo tiempo fuera de carrera mentalmente es la clave de los éxitos.

¿Tienes algún referente deportivo?

No, entré en el mundo del trail running porque me gustaba la montaña y como un hobby. Todos admiramos a Kilian Jornet y a Núria Picas. Son personas que admiras porque han hecho cosas muy grandes, pero referentes, así como tal, no tengo.

¿En las carreras de larga distancia detectas un aumento de la presencia de mujeres, o todavía hay mucha diferencia respecto los hombres?

Sí, la participación femenina va en progresión, pero es muy poca. Las mujeres que corren son tan pocas respecto a los hombres que no sé si algún día se va a igualar. No sé si será algún día al 50%. Lo dudo. Pero sí que es verdad que hay muchas más mujeres, y a mí alegra mucho.