Claudia Tremps, en la previa de UTMB: "Creo que es uno de los años que llego mejor"

Claudia Tremps llega al UTMB 2026 con una sensación que ella misma reconoce poco habitual. Después de varios años en los que las molestias físicas condicionaron parte de su camino hacia Chamonix, la corredora de On asegura encontrarse en uno de sus mejores momentos antes de afrontar de nuevo los 174 kilómetros alrededor del Mont Blanc.

"Raro que yo diga eso, pero creo que llego bien. Es uno de los años que llego mejor", explica Tremps en una entrevista concedida a Trail Running Review en YouTube la semana del UTMB.

La temporada no ha sido lineal. Fue segunda en Transgrancanaria, aunque sufrió problemas estomacales durante la prueba. Más tarde, una lesión en Estados Unidos la obligó a frenar durante varias semanas, pero pudo mantener buena parte de la carga con bicicleta. La prueba decisiva llegó en Val d'Aran, donde terminó cuarta y salió reforzada por las sensaciones del tramo final. "Yo misma me sorprendí un montón de la energía que tenía para afrontar la última parte de carrera", reconoce.

Quinta participación y una estrategia conocida

La edición de 2026 será la quinta participación de Tremps en el UTMB. Ha completado tres y en otra tuvo que retirarse por una lesión en la cintilla con la que ya había tomado la salida con dolor. Esta vez llega prácticamente sin problemas relevantes y no pretende introducir grandes cambios en su forma de competir.

"A la hora de carrera va a ser casi lo mismo", explica. Sí ha ajustado ligeramente la estrategia nutricional, aunque manteniendo la base que ha utilizado en los últimos años. También confía en una meteorología que, si trae lluvia, puede jugar a su favor. "Normalmente a mí la lluvia me va bien", asegura.

Con el frío, en cambio, ha aprendido a ser más prudente. Una hipotermia sufrida años atrás en Transgrancanaria le cambió la manera de gestionar el material. El año pasado, por ejemplo, recurrió a guantes de esquí en Les Contamines. "Eso me salvó. Si tengo las manos calientes ya puedo tirar", recuerda.

"Los malos momentos tienen que durar lo mínimo posible"

Más allá del físico, Tremps insiste en la capacidad para gestionar los momentos difíciles. En una prueba como UTMB, asume que llegarán, pero cree que la diferencia está en reaccionar rápido.

"Todo el mundo va a tener malos momentos, pero hay gente a la que le cuesta darles la vuelta", explica. Su objetivo es reducir esos episodios al mínimo y volver a concentrarse enseguida en el terreno, el ritmo y la carrera. "El hecho es darle la vuelta rápido y volverte a colocar en carrera".

Incluso contempla recurrir al teléfono si no consigue hacerlo sola, ya sea para hablar con su entrenador, amigos o alguna persona de confianza.

Tremps correrá además con un prototipo de las Cloudultra Pro de On y contempla cambiar de par durante la prueba, probablemente en Champex-Lac, para afrontar con una amortiguación renovada la parte final.

Pero el cambio más importante quizá esté en su propia percepción. "Muchas veces es pensar que no soy capaz de estar delante", admite. Esta vez quiere romper esa barrera: "Voy a salir confiando en mí, confiando mucho en mí".

Después de ser novena en 2025, Tremps evita hablar de podio o de una posición concreta. Prefiere confiar en el trabajo realizado junto a su entrenador, Rubén Bona, y dejar que la carrera determine hasta dónde puede llegar.