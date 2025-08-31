Clàudia Tremps desvela su odisea en la UTMB: problemas estomacales, frío extremo y un nuevo top 1

La catalana Clàudia Tremps volvió a dejar huella en Chamonix con un nuevo top 10 en la UTMB —el tercero de su carrera—, aunque esta vez el camino estuvo marcado por la adversidad. La corredora de On Running completó la prueba en novena posición tras una noche durísima de frío, viento y nieve, y después de haber arrastrado serios problemas intestinales desde la víspera de la salida.

"El jueves por la noche me metí en cama con una descomposición intestinal que no había tenido nunca", explicó en un mensaje a través de sus redes sociales. Aunque el viernes parecía que la situación mejoraba, el malestar regresó con fuerza nada más comenzar la carrera. "En el kilómetro 20 la barriga empezó a darme pinchazos, al 22 vi que no podía correr y en el avituallamiento de Les Contamines no podía ingerir nada", relató.

Tremps reconoció que llegó a plantearse el abandono, pero decidió resistir. Había dos opciones: seguir y ver si con las horas mejoraba o irme a casa. Así que seguí hasta Chapieux andando, 30 kilómetros de trekking”, confesó. La apuesta, aunque arriesgada, terminó dando resultado: poco a poco el estómago respondió mejor y le permitió remontar hasta el octavo puesto en plena madrugada.

La corredora vivió después una de las noches más duras que recuerda en carrera, marcada por las inclemencias. "Fue una noche de frío, viento y nieve”, resumió. El cuerpo nunca terminó de responder y la comida volvió a darle problemas, pero optó por improvisar. "Solo comía lo que me apetecía porque valía más eso y que se quedara dentro del cuerpo", explicó con pragmatismo.

Finalmente, logró mantener la constancia y defender una plaza de top 10 mundial, pese a no estar en las condiciones deseadas. “No es la posición que veníamos a buscar, pero dadas las circunstancias tengo que estar muy contenta”, escribió, agradeciendo el apoyo recibido.

Su mensaje refleja la crudeza de una UTMB que volvió a mostrar su cara más extrema, pero también el carácter de una atleta que ha demostrado ser capaz de sobreponerse incluso cuando todo parece perdido. Tremps suma así su tercer top 10 en Chamonix, consolidándose como una de las españolas más regulares en la prueba reina del trail running.