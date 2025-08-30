Clàudia Tremps brilla en la UTMB con un meritorio noveno puesto

La UTMB 2025 ya tiene nombre propio en clave española: Clàudia Tremps. La corredora catalana ha alcanzado un prestigioso noveno puesto en la clasificación femenina, completando los 175 kilómetros y casi 10.000 metros de desnivel en 25 horas, 5 minutos y 7 segundos. Un resultado que confirma su progresión internacional y que la sitúa entre las mejores especialistas del planeta.

La victoria fue para la neozelandesa Ruth Croft, que destrozó el crono con un tiempo de 22h56:23, demostrando un dominio absoluto en los últimos 60 kilómetros. A su estela, la francesa Camille Bruyas (23h28:48) y la alemana Katharina Hartmuth (24h16:39) completaron un podio de enorme nivel.

En una edición marcada por la lluvia, el frío y la dureza del terreno, Tremps supo jugar sus cartas. En la primera parte de la prueba se mantuvo entre las 10-15 primeras, sin precipitarse. Ya en la segunda mitad, cuando el cansancio y la meteorología empezaban a cobrarse víctimas, la catalana fue recuperando posiciones hasta instalarse en el top 10. Su regularidad en los descensos y la capacidad de mantener un paso firme en la noche fueron claves para defender la novena plaza frente a rivales directas como la australiana Lucy Bartholomew o la estadounidense Lauren Puretz.

El dato refleja la magnitud de su actuación: Tremps terminó a menos de dos horas y diez minutos del podio, un margen relativamente ajustado teniendo en cuenta las condiciones y la exigencia de la carrera. Además, superó en la general a corredoras de gran renombre como la propia Courtney Dauwalter, que sufrió durante toda la segunda parte y acabó hundida en el puesto 10º (25h50:38).

Clàudia Tremps, durante la UTMB / IRUNFAR

Más allá de los números, la UTMB 2025 quedará en la memoria como una edición marcada por los abandonos masivos en la élite, tanto masculina como femenina. El mal tiempo en zonas altas obligó incluso a modificar parte del recorrido, lo que no impidió que el porcentaje de corredores que no alcanzaron Chamonix fuera de los más altos de los últimos años.

En ese contexto, el noveno lugar de Tremps cobra aún más valor. España se queda sin representación en la parte alta masculina —ningún corredor entre los 50 primeros, algo inédito—, pero encuentra en la catalana el rostro de la resistencia y la constancia. Su presencia en el top 10 femenino refuerza el peso del trail español en la UTMB y proyecta a Tremps como referente para las próximas temporadas.

Con esta actuación, Clàudia Tremps confirma su madurez competitiva. Ha pasado de ser una joven promesa a convertirse en una corredora capaz de pelear con las mejores del mundo en la cita más prestigiosa del ultratrail.