Clàudia Galicia: “Tengo proyectos para 2024, tanto en MTB como en esquí”

Clàudia Galicia es una ‘rara avis’. Se inició tarde en el deporte profesional, a la edad de 26 años, y sin siquiera tenerlo planificado. Aun así, ha conseguido un palmarés envidiable, tanto en esquí de montaña como en mountain bike. La de Torelló tiene en su haber un campeonato del mundo de esquí de montaña, un subcampeonato de XCM, 20 podios Copa del Mundo de Esquí de Montaña, 5 victorias en Rioja Bike Race, e incluso una Titan Desert, entre otros títulos. Nos encontramos con ella en la presentación del nuevo Vantage V3 de Polar, marca con la que está vinculada desde sus inicios como deportista profesional y gracias a la que, asegura, ha llegado hasta donde está hoy.

Empezaste en el deporte de élite, casi por casualidad. ¿Cómo fue?

En 2013 estaba empezando a hacer algunas competiciones de forma muy amateur, porque mi pareja en ese momento competía y yo lo acompañaba. Le dije que quería un reloj para entrenar y empezar a registrar un poco las sesiones, ya que iba muy perdida. Por Navidad me regaló un Polar, y resulta que al comprarlo te daban la opción de inscribirte en un sorteo para ir a la Titan Desert. Lo hice para probar suerte, y me tocó.

¡Y no te fue nada mal!

Me preparé, entrené y la gané, y ¡así empezó todo! Nadie me conocía entonces, pero al ganar la Titan se me abrieron las puertas. En este sentido Polar me ayudó, me presentaron a todo este mundo, me apoyaron entonces y siguen haciéndolo ahora, después de diez años. Gracias a ellos, y a un sorteo, me inicié como deportista profesional.

Has conseguido un palmarés envidiable, compaginando tu vida deportiva con tu vida profesional como arquitecta técnica. ¿Ha sido difícil equilibrarlo todo?

En realidad, no... Lo que sí he tenido que ser es muy muy ordenada, y creer que lo que estaba haciendo me iba bien para el cuerpo y la mente. Mucha gente me decía que para ser deportista y llegar a lo más alto tienes que dedicar el cien por cien de tu tiempo. Está claro que en parte es así, pero a mí, mentalmente, me iba muy bien desconectar, seguir con mi trabajo. Además, esto también me daba la seguridad de que al final de mes no solo dependía del deporte, sino que tenía un sueldo seguro.

Sobre todo, si también te gusta tu trabajo a parte del deporte...

Sí, mi trabajo me gusta mucho, y gracias a no abandonarlo durante estos años, al retirarme he podido seguir con mi vida profesional. Así que para mí fue simplemente orden, y creer que para mí era el mejor mix para rendir y estar bien mentalmente.

Hace tres años decidiste retirarte del deporte de élite. ¿Habías cumplido con todos tus objetivos?

Desde que comencé nunca me imaginé cumplir con todos los objetivos, así que estoy muy muy satisfecha con lo conseguido. Ahora se ha abierto una nueva faceta, de hecho, me retiré para ser madre, he conseguido ser madre, tengo dos niñas encantadoras y ahora tengo que ver cómo responde mi cuerpo.

¿Te veremos de vuelta en las competiciones?

Seguramente. Me quedan algunas carreras pendientes por hacer, y veremos si el cuerpo responde. Si no salen, igualmente estoy muy satisfecha con lo conseguido. Así que sí, tengo algunos proyectos en mente, tanto en mountain bike como en esquí, para 2024.

En esta nueva etapa, ¿seguirás vinculada con las mismas marcas?

Sí, precisamente desde Polar me han dado la mano desde que empecé, gracias a ellos hice la Titan, me animaron a entrar en el mundo del deporte profesional y desde siempre han sido como mi familia, son un puntal en mi vida. Me han aconsejado, me han acompañado, me han asesorado a la hora de firmar con uno u otro espónsor... Así que, si vuelvo a competir, pues evidentemente seguirán estando a mi lado, me gustaría que fuera así. Para mí, estar compitiendo y no estar con Polar no tendría mucho sentido.