El Circuito Nacional de Running Plátano de Canarias renueva el reto hasta 2028

El Circuito Nacional de Running Plátano de Canarias regresa un año más para celebrar su quinta edición, consolidándose como el primer evento de running de ámbito nacional en España. Desde su lanzamiento en 2020, esta iniciativa ha conectado deporte, salud y compromiso social a través de cinco de las medias maratones más emblemáticas y con mayor participación del calendario.

La confirmación de esta nueva edición ha servido, además, para renovar el compromiso de Plátano de Canarias y las media maratones de Sevilla, Barcelona, Madrid, Valencia y San Sebastián con el Circuito Nacional de Running. Todas las carreras han confirmado su continuidad hasta 2028, dando así una nueva oportunidad para que corredores de todos los niveles se propongan superar el reto de finalizar todas ellas y sumarse a una experiencia deportiva única.

Cinco grandes citas para un mismo desafío

El circuito recorrerá de nuevo algunos de los escenarios más icónicos del running popular en España. En los años 2026, 2027 y 2028, las pruebas serán la Media Maratón de Sevilla (25 de enero), la Hyundai Mitja Marató Barcelona by Brooks (15 de febrero), la Zurich Rock ‘n’ Roll Running Series Madrid (26 de abril), el Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich (25 de octubre) y la Behobia - San Sebastián (8 de noviembre).

Una vez se completan las cinco carreras, ya sea en uno o varios años, el Circuito Nacional de Running reconoce a los finalistas y hace entrega de la medalla final del circuito, todo un símbolo del esfuerzo

y la constancia. Desde la creación del Circuito se han entregado 2.118 medallas finales para reconocer a quienes completan el itinerario completo de pruebas.

Correr por una causa: cada kilómetro cuenta

Más allá del desafío deportivo, el Circuito Nacional de Running Plátano de Canarias mantiene su esencia solidaria con 1 km, 1 kilo. Por cada kilómetro recorrido por los corredores que llegan a meta en las cinco pruebas, Plátano de Canarias dona un kilogramo de plátanos a la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL).

Gracias a este compromiso, el circuito ha convertido la energía de los runners en un apoyo directo a miles de familias en situación de vulnerabilidad. En total, las carreras vinculadas al circuito han reunido desde 2020 a 439.261 participantes, lo que ha permitido entregar a FESBAL 9.224.481 kilos de Plátano de Canarias.

El “combustible natural del runner”

En cada carrera, Plátano de Canarias acompaña a los participantes como aliado natural para el rendimiento deportivo. Su aporte energético, su perfil nutricional y su facilidad de consumo lo han convertido en un alimento habitual antes y después del ejercicio, ayudando a mantener la energía y favoreciendo la recuperación.

“El Circuito Nacional de Running surge con la idea de generar un proyecto compartido entre todos los runners en España. Un reto que les motivará adicionalmente a conocer nuestro país de la mano del deporte, a superarse, y a contribuir a mejorar todos con una acción solidaria relevante”, destacan desde Plátano de Canarias.

El Circuito Nacional de Running Plátano de Canarias se consolida así como una iniciativa que conecta con deportistas de todas las edades y niveles, y que ha sabido convertir un reto popular en un gran proyecto nacional de bienestar y solidaridad.