Ni la cinta de correr ni la elíptica: este es uno de los ejercicios más completos y sencillos que hacer en el gimnasio

Las personas dedicadas activamente al entrenamiento de su cuerpo están buscando constantemente nuevas maneras de ponerse a prueba y mejorar su salud física, pero hay ejercicios que terminan pasando desapercibidos hasta entre los conocedores del fitness.

En este sentido, Nicholas Rizzo, Director de Investigación de Fitness con más de 10 años de experiencia en la industria de la salud, reveló una alternativa para diversificar tu rutina de ejercicios, sobre todo para quienes se hayan cansado de las opciones típicas como la cinta de correr, la elíptica o la bicicleta estática.

Así, el experto en la materia señala hacia la máquina de remo, la cual no solo ofrece un excelente entrenamiento cardiovascular sino que, asimismo, ayuda a tonificar los músculos, con el especial añadido que supone tenerla en casa para poder ejercitarse independientemente de las condiciones climáticas.

Entre los beneficios que su uso trae consigo, destacan las mejoras a la salud del corazón y la circulación dado su carácter aeróbico, la activación de todos los músculos de piernas, espalda, pecho, brazos y abdomen de cara a mejorar la resistencia, la quema de calorías en poco tiempo incluso en comparación con ejercicios de alta intensidad, el favorecimiento de los huesos puesto que contribuye a prevenir la pérdida ósea, y la accesibilidad para las personas con molestias articulares.

Sin embargo, poder disfrutar de todas estas características pasa, en gran medida, por utilizar una buena postura al momento de ejercitarse, para lo que Rizzo señala:

Empezar con la cabeza en una posición neutral, los hombros hacia atrás y la espalda recta.

Los pies han de estar sólidamente apoyados en la máquina, con las pantorrillas en posición vertical.

Al agarrar el remo, los brazos deben permanecer estirados.

Estando en esta postura, se ha de comenzar el movimiento técnico activando el núcleo y empujando con la parte inferior del cuerpo.

Cuando las manos sobrepasen las rodillas, se ha de tirar del remo hacia el pecho.

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Personas con discapacidades, gente mayor, atletas profesionales... De acuerdo con lo que explica Rizzo, todas las personas son aptas para poder beneficiarse de los aportes positivos de la máquina de remo, cuya fácil integración en cualquier rutina de entrenamiento lo hace una opción extraordinaria para dinamizar las rutinas.