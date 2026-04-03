Cinco rutas para correr en Semana Santa cerca de Barcelona sin pisar Collserola

Si eres de Barcelona y te gusta correr, la Semana Santa de este año obliga a afinar más de lo habitual si lo que buscas es una escapada de running o trail running cerca de Barcelona. Con Collserola cerrada al acceso al medio natural por las restricciones vinculadas a la peste porcina africana hay otra alterna con recorrido, desnivel y acceso razonable, pero también con encaje real en el momento actual.

La opción más redonda para quien quiere montaña de verdad sigue siendo Sant Jeroni, en Montserrat. El itinerario oficial marca un recorrido circular de 7 kilómetros, unas 2 horas y 30 minutos y la cima en 1.237 metros, suficiente para dejar una mañana muy seria de trail con premio visual grande.

Más rápida aparece La Morella, en el Garraf. El parque mantiene sus itinerarios señalizados y el macizo sigue siendo uno de los mejores terrenos de la zona para correr ligero, enlazar pistas y meter desnivel sin excesiva complejidad técnica.

La tercera propuesta es Pedra Gentil, en Montnegre i el Corredor, una elección muy buena para quien prefiere bosque, continuidad y menos saturación. El parque mantiene este entorno como uno de sus recorridos señalizados y la zona de Vallgorguina ofrece una salida muy agradecida para correr con ritmo, sumar kilómetros y hacerlo en un escenario distinto al de los macizos más conocidos.

Si el plan pasa por un perfil más montañero, el Montseny entra de lleno con la subida de Sant Marçal a Matagalls, uno de esos nombres que siempre tienen tirón entre corredores de trail. El itinerario señalizado de la red del parque marca 11,5 kilómetros y unas 5 horas a pie, un dato que ya da una idea del esfuerzo y del terreno. Aquí el atractivo está en el ambiente de alta montaña media y en una ruta que pide piernas, pero devuelve mucho.

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La quinta alternativa es La fuente de Horta, en el Parc del Foix, una opción menos obvia pero muy útil para una salida más controlada. El mapa oficial del parque la sitúa con 4 kilómetros y una hora aproximada desde la masía de La Creu, en Castellet i la Gornal.