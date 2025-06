¡Cinco días corriendo sin parar casi 800 kilómetros! el récord más extremo del mundo lo firma Phil Gore

En el brutal y excéntrico universo del ultramaratón, hay un formato que pone a prueba no solo el cuerpo, sino la voluntad más profunda de los corredores: la Backyard Ultra. En este escenario agónico, donde cada hora comienza con una nueva vuelta de 6,7 kilómetros y no hay línea de meta hasta que todos, salvo uno, abandonen, el australiano Phil Gore acaba de escribir una página monumental en la historia del deporte de resistencia. Su hazaña: 119 vueltas completadas, lo que equivale a 797 kilómetros recorridos en casi cinco días ininterrumpidos de esfuerzo, espera, incertidumbre y soledad.

El récord se produjo esta semana en la Dead Cow Gully Backyard Ultra, disputada en el entorno rural de Queensland, Australia. Allí, Gore y su compatriota Sam Harvey protagonizaron un duelo sobrehumano que rompió todas las marcas anteriores. Superaron juntos el récord anterior (116 vueltas, establecido por el polaco Lukasz Wrobel apenas un mes antes en Bélgica) y alcanzaron la vuelta 119. Pero Harvey se derrumbó justo antes del inicio de ese último bucle. En ese instante, Gore sabía que la victoria y la gloria mundial estaban a un último esfuerzo de distancia. Y no falló.

Con paso firme y mirada vacía, el australiano completó en solitario ese último circuito que lo consagró como campeón de la Dead Cow Gully y nuevo récord mundial del formato Backyard Ultra.

Un formato creado para romper cuerpos y mentes

La Backyard Ultra no se parece a ninguna otra prueba. No hay cronómetro final, ni un tiempo concreto a batir. Solo la capacidad de resistir más que el resto. Cada hora comienza con una nueva vuelta de 6,7 kilómetros, y si el corredor no llega a tiempo para iniciar la siguiente, queda eliminado. Así, durante horas, días, hasta que solo uno quede en pie. El formato fue ideado por Lazarus Lake, el mismo genio tras las infames Barkley Marathons.

Entre vuelta y vuelta, el tiempo sobrante sirve para lo que cada uno pueda: comer, dormir, cambiarse, o simplemente respirar. Pero la fatiga se acumula, el sueño se convierte en un enemigo tan implacable como el dolor muscular, y la soledad del circuito va minando poco a poco la mente de los participantes. No es raro que muchos abandonen sin lesiones, simplemente porque ya no pueden más.

Phil Gore ya sabía lo que era este infierno: en 2023 había llegado a las 102 vueltas, un récord en su momento. Pero lo de ahora es otra dimensión. Casi 800 kilómetros en 119 horas —cinco días— en una secuencia interminable de esfuerzo y espera. Como un hámster humano girando en su rueda.

Un nuevo referente del ultrafondo

Con esta gesta, Gore se convierte en la figura indiscutible de la disciplina, marcando un listón que parece inalcanzable. En una época en la que los récords caen a golpe de zapatilla de carbono, la Backyard Ultra sigue siendo territorio de lo humano en estado crudo: sin tecnología, sin liebres, sin premios millonarios. Solo tú contra el tiempo, y contra los otros.

La imagen de los dos corredores australianos, extenuados, en la vuelta 117, es ya icónica. Pero el momento de gloria se lo llevó Phil Gore, que ya forma parte de la mitología del ultramaratón.