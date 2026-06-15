Los científicos se sorprenden: este ejercicio ayuda a la recuperación física y emocional

Es innegable que la actividad física se ha convertido en una herramienta fundamental para mejorar nuestra calidad de vida. Y también están demostrados los efectos positivos que tiene el deporte en hombres que padecen cáncer.

Así lo han destacado estos últimos años diversos especialistas durante una jornada organizada en Madrid por la Asociación de Cáncer de Mama Masculino INVI y el Programa Ejercicio y Cáncer.

Los expertos aseguran que mantener una rutina deportiva adaptada a cada paciente puede acelerar la recuperación física, favorecer el bienestar emocional y facilitar la vuelta a las actividades cotidianas después de los tratamientos oncológicos.

Estos tratamientos contra el cáncer suelen provocar importantes efectos secundarios, como la pérdida de masa muscular, la disminución de la fuerza, el aumento del riesgo de enfermedades cardiovasculares y alteraciones que afectan a la movilidad y al estado de ánimo de los pacientes.

Pareja en el gimnasio / Sport

Son cambios que también repercuten en su vida social, familiar y laboral. Por ello, los especialistas consideran que incorporar ejercicio físico supervisado se ha convertido en una de las estrategias más eficaces para mejorar la recuperación integral de los afectados.

El andrólogo Javier Ruiz, miembro de la junta directiva de la mencionada asociación INVI, recuerda que los hombres diagnosticados de determinados cánceres hormonodependientes pueden sufrir una disminución severa de la líbido, pérdida de rendimiento físico y dolores musculares y articulares derivados de los tratamientos.

Los propios pacientes son los que aseguran que el deporte les ha dado incontables beneficios: aliviar estos dolores, recuperar energía y volver a sentirse como antes de la enfermedad, tanto física como mentalmente.

De esta forma, si conoces a alguien que esté atravesando uno de estos cánceres, nuestro consejo es claro: anímale a que haga deporte con regularidad, o al menos desarrolle cierta actividad física.