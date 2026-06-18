Los científicos se sorprenden: este ejercicio aumenta la esperanza de vida

Ni correr ni nadar: un grupo de científicos ha encontrado que los deportes que más favorecen la esperanza de vida son los que se practican con raqueta, y en concreto hay datos que muestran un impacto muy positivo del tenis.

Los deportes de raqueta te ayudarán a vivir más tiempo

Según el Copenhagen City Heart Study, que vio la luz en Mayo Clinic Proceedings, hay datos que apoyan la siguiente afirmación: jugar al tenis regularmente puede acabar extendiendo la esperanza de vida en hasta 9,7 años.

El estudio siguió la actividad de 8.577 personas durante un total de 25 años, comparando el efecto que tenían distintos deportes en su esperanza de vida. Y sí, el tenis es el claro ganador, pero hay otros deportes que también merecen consideración:

El bádminton aumenta la esperanza de vida en hasta 6,2 años .

aumenta la esperanza de vida en hasta . El fútbol en 4,7 años .

en . El ciclismo en 3,7 años .

en . La natación en 3,4 años .

en . El jogging en 3,2 años .

en . La calistenia en 3,1 años .

en . El gimnasio en 1,5 años.

Paris (France), 29/05/2026.- Alex Michelsen of the United States in action during his Men's 3rd round match against Rafael Jodar of Spain at the French Open Grand Slam tennis tournament at Roland Garros in Paris, France, 29 May 2026. (Tenis, Abierto, Francia, España, Estados Unidos) EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON / CHRISTOPHE PETIT TESSON / EFE

Pero, ¿por qué motivo el tenis tiene un impacto tan destacable en la esperanza de vida de las personas? Pues no se debe solo a un impacto unidimensional en nuestro físico, sino a una serie de factores que solo confluyen en este deporte.

El estudio habla de los movimientos intensos por intervalos, de mejoras en coordinación y reflejos y de cambios de dirección que se traducen en un contundente trabajo cardiovascular. Pero hay algo más: el factor social.

Una de las principales sugerencias es que el tenis afecta a nuestra salud por la combinación del beneficio físico junto al trabajo social que supone jugar con otra persona. Esto lo convierte en un deporte total que va más allá del trabajo en el cuerpo.

Asimismo, es importante aclarar que los resultados del estudio son observacionales. Es decir, los datos muestran una asociación entre practicar tenis y vivir más años, pero no permiten afirmar de forma absoluta que el tenis, por sí solo, garantice una mayor esperanza de vida.

En cualquier caso, lo que está claro es que si practicas deportes de raqueta te estarás haciendo un claro bien. Y quién sabe, puede que en estos casos el bienestar vaya directamente vinculado a una nueva afición.