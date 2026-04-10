Científicos de la NASA coinciden: este ejercicio de bajo impacto es más efectivo que correr 30 minutos

Practicar ejercicio es una máxima a la hora de mejorar la longevidad de cualquier persona: no solo mejora la salud cardiovascular y trae consigo numerosos beneficios psicológicos, sino que también fortalece el cuerpo de cara a prevenir lesiones.

Algo que se consigue, especialmente, con aquellos ejercicios pertenecen a la variante de bajo impacto. Una serie de rutinas que podemos seguir sin miedo a que nuestras articulaciones y músculos se resientan de forma alguna.

Y es que, en este mismo sentido, los científicos de la NASA coinciden en que existe un ejercicio de bajo impacto que puede ser más efectivo incluso que correr durante 30 minutos. Efectivamente, estamos hablando de lo que se conoce como 'rebounding'.

Pero, ¿en qué consiste este último exactamente? Sus mecanismos son simples: se trata de un ejercicio de carácter aeróbico que se realiza sobre un minitrampolín. De esta manera, la rutina está pensada para aprovechar el impulso y la resistencia de este instrumento a nuestro favor.

De hecho, los científicos coinciden en que, utilizado de manera adecuada, el 'rebounding' puede ser un elemento ideal en cualquier entrenamiento de fuerza. Sobre todo, para aquellas personas que tengan riesgo de lesionarse con otro tipo de ejercicios más agresivos.

De hecho, recientes estudios de la NASA revelan que el 'rebounding' puede ser muy útil a la hora de mejorar la gestión de oxígeno del sujeto. Algo que incide de forma directa en nuestro rendimiento físico para cualquier ejercicio que hagamos.

De esta manera, la entidad asegura que no hace falta llevar a cabo largas sesiones de 'rebounding' para empezar a notar mejoría: bastaría con practicarlo durante 10 minutos en varias ocasiones distintas a la semana.

Además de trabajar el tronco, también podremos ejercitar las piernas, la espalda, los brazos y los músculos estabilizadores gracias a él. Por tanto, se puede decir que el 'rebounding' es una disciplina a tener en cuenta, aunque poca gente conozca sus beneficios.