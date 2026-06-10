Los científicos coinciden: este es el mejor ejercicio para los mayores, como demuestra Charlotte Chopin a sus 102 años

Hay un ejercicio que los científicos recomiendan especialmente para los mayores y que ha demostrado ser una de las prácticas más completas para envejecer con salud, fuerza y vitalidad: el yoga. Este es el ejemplo de una mujer de 102 años que enseña yoga y que vive en Francia, demostrando que esta práctica es totalmente accesible para personas de cualquier edad.

Charlotte Chopin es una instructora de yoga que ha demostrado que esta práctica es totalmente accesible para personas de cualquier edad, y con sus 102 años de edad así lo demuestra. Según los expertos, el yoga tiene múltiples beneficios comprobados para los adultos mayores, y los científicos lo recomiendan cada vez más como una de las mejores opciones para mantener la movilidad, el equilibrio y la salud mental.

Por qué es el mejor ejercicio para nuestros mayores

El yoga es una práctica que combina movimiento, respiración, concentración y flexibilidad. No requiere de grandes esfuerzos físicos ni de aparatos complejos, y se puede adaptar a cualquier nivel de condición física, lo que lo convierte en una opción ideal para personas de todas las edades.

Charlotte Chopin enseñando yoga a sus 102 años / The Global Indian

La práctica regular de yoga no solo trabaja el cuerpo, sino que también fortalece la mente, ayudando a reducir el estrés, la ansiedad y mejorando la claridad mental. Además, promueve la calma y la tranquilidad del cuerpo, lo que es fundamental para mantener una buena calidad de vida.

El yoga ayuda a mantener las articulaciones y los músculos flexibles, lo que es fundamental para evitar dolores y movimientos limitados. Con el tiempo, la práctica regular de yoga mejora la flexibilidad y la movilidad general, permitiendo a los mayores realizar movimientos cotidianos con mayor facilidad.

También aumenta la fuerza

Aunque no parece un ejercicio de fuerza, el yoga requiere mantener posturas, lo que fortalece los músculos y mejora el equilibrio. Esto es clave para prevenir caídas, uno de los principales riesgos para los mayores. La práctica de yoga implica trabajar con diferentes posturas que requieren fuerza en el cuerpo, y esto ayuda a mantener la masa muscular y la densidad ósea, que suelen disminuir con la edad.

Además, promueve la calma y la tranquilidad del cuerpo. La práctica regular de yoga puede ayudar a mejorar la memoria, la atención y la concentración, lo que es fundamental para mantener una buena salud mental en la edad avanzada. Y el ejemplo de Charlotte Chopin, con 102 años, es la mayor evidencia posible.