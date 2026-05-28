Los científicos coinciden: "Este es el ejercicio que mejora más la calidad del sueño"

Dormir bien es una parte tan importante de estar saludable como hacer ejercicio y cuidar la alimentación. Justamente, un grupo de científicos ha dado con una conclusión muy llamativa: el yoga es el mejor ejercicio que puede hacerse para mejorar el sueño.

Hacer yoga te ayudará a dormir mejor, así lo revela un estudio

Los resultados del hallazgo se encuentran en 30 estudios clínicos que contaron con más de 2.500 participantes, todos estos sufriendo problemas de sueños y perteneciento a distintos rangos de edad y diferentes países.

Las conclusiones no pueden ser más claras en este caso: aquellos participantes que mostraron las mejoras más claras en el sueño habían practicado yoga intenso por menos de 30 minutos y tan solo dos veces a la semana. Pero con eso ya había cambios palpables.

Los expertos también pudieron observar que las mejoras se hicieron obvias una vez transcurridas 8-10 semanas desde que empezara a practicarse yoga intenso. Asimismo, también se concluyó que caminar y los entrenamientos de fuerza eran las mejores alternativas.

Hacer yoga reduce el dolor y la rigidez articular de la artrosis. / Freepik.

La explicación en cuanto a por qué el yoga beneficia tanto a nuestro sueño es que regula la respiración, activa el sistema nervioso parasimpático (que mejora la capacidad de reposo y la digestión) y también reduce los niveles de estrés y ansiedad generados por el día a día.

Justamente, a raíz de estos hallazgos se argumenta también que aquellas personas que entrenan tarde pueden tener más problemas para encontrar un buen sueño. Al activarse el cuerpo, se dificultad que este alcance el estado adecuado por el que facilitar el reposo.

Dicho todo esto, en aquello en los que los científicos hacen especial énfasis es que incluso si no se puede (o no se quiere) practicar yoga, toda actividad física será siempre mejor que el puro sedentarismo. Sobre todo si se quiere tener una rutina saludable.

Así que ya sabes, si desde hace tiempo encuentras que te cuesta alcanzar un descanso óptimo, puede que introducir un par de sesiones semanales de yoga bien intensas sea todo lo que necesitas. Entrenamiento y descanso siempre han de ir de la mano.