Los científicos coinciden: la curiosa razón por la que deberías tomar proteína antes de ir a dormir

Uno de los factores más cruciales a la hora de fomentar nuestra longevidad tiene que ver con llevar una vida saludable. Algo que pasa no solo por hacer ejercicio de forma frecuente con tal de no caer en el sedentarismo, sino en mantener una alimentación adecuada.

Y, precisamente, uno de los nutrientes indispensables a la hora de cuidar nuestro cuerpo tiene que ver con la proteína. Pero, ¿en qué momento deberíamos tomarla exactamente? Pues bien; recientes estudios indican que lo ideal es antes de ir a dormir.

La investigación en cuestión fue publicada en la revista 'Medicine & Science in Sports & Exercise' y consistía, esencialmente, en probar la hipótesis de que la proteína se absorbe mejor cuando la persona está durmiendo.

La explicación a esto último tiene que ver con que, al no existir actividad física durante las horas de sueño, el cuerpo podría centrarse de forma más eficaz en la síntesis de dichas proteínas, favoreciendo el crecimiento muscular.

El estudio en cuestión se llevó a cabo a través de una muestra de 40 hombres a los que se le administró una dosis de proteínas de asimilación lenta (caseína), poco tiempo después de irse a la cama. Y lo cierto es que los resultados fueron esclarecedores.

El quid de la cuestión es que estos últimos mostraban que la reparación de los músculos tras un entrenamiento era más efectiva en aquellos que formaron parte del ya mencionado estudio, lo cual es algo a tener en cuenta.

No obstante, hay que mencionar que estamos ante un estudio preliminar y lo ideal es que otras investigaciones apoyaran sus hipótesis con resultados, pero lo cierto es que estos últimos resultan muy prometedores.