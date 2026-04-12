La ciencia lo confirma: entrenar fuerza podría hacer tu cerebro hasta dos años más joven, según un estudio chileno

Un equipo internacional de investigadores ha puesto cifras a algo que muchos intuían: el entrenamiento de fuerza no solo mejora el cuerpo, también puede rejuvenecer el cerebro.

El estudio, liderado por el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral (BrainLat), concluye que este tipo de ejercicio actúa directamente sobre el envejecimiento cerebral, logrando revertirlo entre 1,4 y 2,3 años.

El entrenamiento de fuerza es más importante de lo que crees

Una evidencia que refuerza el papel del deporte como herramienta clave no solo para la salud física, sino también para mantener la mente más joven y funcional con el paso del tiempo.

Con la ayuda de sistemas de inteligencia artificial conocidos como “relojes cerebrales”, un equipo de investigadores siguió a 309 adultos mayores durante un año completo de entrenamiento supervisado.

Entrenamiento de fuerza / Freepik.

Los resultados apuntan a que el trabajo de fuerza no se queda solo en lo físico: además de mejorar la musculatura, también favorece una renovación general de la conectividad del cerebro, con efectos que van más allá de lo esperado.

“Del mismo modo que la demencia acelera el envejecimiento cerebral, el ejercicio podría retrasarlo. Esto abre una oportunidad para políticas públicas que promuevan el capital cerebral”, explica Agustín Ibáñez, director y uno de los líderes del trabajo.

La investigación determinó además que este beneficio no es pasajero: las evaluaciones realizadas un año después de finalizar el programa demostraron que los efectos positivos en la salud cerebral persistían en el tiempo.