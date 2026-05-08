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La ciencia lo confirma: así deberían entrenar las mujeres a partir de los 40 años

Estos consejos te ayudarán si eres mujer y has cumplido ya esta edad

Imagen de una mujer haciendo pilates

Imagen de una mujer haciendo pilates

David Cruz

David Cruz

Seguramente hayas escuchado a expertos en deporte recomendar y dar consejos, pero muchas de estas recomendaciones estaban especialmente dirigidas a los hombres. Sin embargo, últimamente han aparecido figuras que destacan el papel de la mujer en el gimnasio, y sobre todo, el de aquellas mujeres que han cumplido 40 años y tienen que adaptar su actividad física a sus cambios físicos y hormonales.

Una de estas figuras ha sido Stacy Sims, especialista en fisiología femenina, quien defiende que, a partir de la perimenopausia, el entrenamiento debe estar centrado especialmente en el trabajo de fuerza para proteger la masa muscular, los huesos y el metabolismo.

Según explica, continuar con rutinas basadas únicamente en cardio moderado puede favorecer la pérdida de músculo y aumentar al mismo tiempo la grasa, incluso en mujeres aparentemente delgadas.

"La prioridad debería ser levantar peso y mantener la musculatura activa", sostienen varias expertas consultadas por medios británicos especializados en salud y deporte.

El objetivo no es únicamente estético o estar mejores consigo mismo: la pérdida de masa muscular y densidad ósea se acelera con el paso de los años y puede aumentar el riesgo de lesiones, fragilidad y enfermedades metabólicas.

Persona mayor haciendo yoga

Persona mayor haciendo yoga / Sport.es

Sin embargo, el debate científico sigue completamente abierto. Otras voces recuerdan que el ejercicio aeróbico sigue siendo fundamental para la salud cardiovascular y advierten sobre el peligro de convertir el entrenamiento femenino en una lista rígida de normas basadas exclusivamente en las hormonas.

Las entrenadoras Laurel Beversdorf y Sarah Court defienden que tanto el trabajo de fuerza como el cardio son beneficiosos en cualquier etapa de la vida. Además, recuerdan que caminar rápido, correr, nadar o montar en bicicleta siguen teniendo una sólida evidencia científica para reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y mejorar la salud mental.

Las guías actuales recomiendan al menos 150 minutos semanales de actividad física moderada y dos sesiones de fortalecimiento muscular. El verdadero problema, según las expertas, es que la mayoría de mujeres ni siquiera alcanza esos mínimos.

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Por tanto, podemos decir que la conclusión a la que tenemos que llegar es clara: más allá del método perfecto, lo importante es mantenerse activa, adaptar el entrenamiento a cada etapa vital y priorizar la constancia frente a las rutinas extremas.

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