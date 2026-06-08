La ciencia lo confirma: bajar el volumen de la música en el gimnasio no te hace entrenar peor

La música a todo volumen forma parte del ambiente habitual de muchos gimnasios, especialmente en las clases dirigidas. Sin embargo, una nueva investigación cuestiona la idea de que entrenar con niveles de sonido elevados ayude a mejorar el rendimiento físico. Según los resultados, bajar ligeramente el volumen no reduce la intensidad del ejercicio y, además, podría ayudar a proteger la salud auditiva.

El estudio, realizado por investigadores de la Universidad del Sur de California, analizó a 189 personas que participaban en clases grupales de entrenamiento con pesas. Los participantes completaron sesiones con distintos niveles de volumen musical: unas rondaban los 91 decibelios de media y otras se situaban cerca de los 88 decibelios.

Tras cada entrenamiento, los asistentes evaluaron el esfuerzo que habían percibido durante la actividad. Los investigadores comprobaron que quienes realizaron las clases con la música más baja no sintieron que el entrenamiento hubiera sido menos exigente. En otras palabras, reducir el volumen no tuvo un impacto significativo en la percepción del esfuerzo.

Los autores del trabajo concluyen que esta sencilla medida podría disminuir el riesgo de sufrir problemas auditivos relacionados con la exposición prolongada al ruido sin afectar a la calidad del entrenamiento.

La preocupación de los especialistas no gira en torno al ejercicio, sino a la exposición continuada a sonidos intensos. Organizaciones dedicadas a la prevención de la pérdida auditiva recuerdan que el ruido excesivo es una de las principales causas evitables de deterioro de la audición y de afecciones como el tinnitus, los conocidos zumbidos en los oídos.

Por ello, los expertos recomiendan medidas tan simples como reducir el volumen de la música o mantener cierta distancia respecto a los altavoces durante las clases.

Que el volumen no mejore el rendimiento no significa que la música no tenga beneficios. Diversos estudios en psicología deportiva han demostrado que escuchar música durante el ejercicio puede aumentar la motivación y ayudar a distraer la mente de sensaciones como el cansancio, el esfuerzo muscular o la aceleración del ritmo cardíaco.

De hecho, los investigadores señalan que el factor más relevante no sería la potencia del sonido, sino el ritmo de las canciones. En actividades cardiovasculares, por ejemplo, las melodías de entre 120 y 140 pulsaciones por minuto suelen encajar mejor con la intensidad del entrenamiento.

Además, la música que resulta agradable para cada persona tiende a generar una experiencia más positiva y motivadora. Los especialistas recomiendan prestar atención a señales como zumbidos frecuentes, sensación de oído taponado o dificultades para escuchar conversaciones después de entrenar. Si estos síntomas aparecen de forma recurrente, aconsejan consultar con un profesional sanitario. La conclusión es clara: entrenar con menos volumen podría ofrecer los mismos beneficios físicos, pero con un menor riesgo para la audición.