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ENTRENAMIENTO

Christine (73 años): "La gente cree que levanto pesas para ganar músculo, estoy protegiendo lo que ya he conseguido"

La creadora de contenido ha corrido más de 125 maratones y

Christine Hobson

Christine Hobson / This Morning / ITVX

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Javier Fidalgo

Javier Fidalgo

Cuando Christine Hobson se jubiló, no quiso perder tiempo para mantenerse en forma. Durante una entrevista en 'This Morning', la mujer de 73 años explicó que fue a correr una maratón el mismo fin de semana que se retiró profesionalmente: "Me jubilé el viernes y corrí el maratón de Londres el domingo para demostrarme a mí misma que no estaba acabada".

De hecho, no fue su última prueba de 42 kilómetros. "Se suponía que ese sería mi único maratón, pero no lo fue", comentó entre risas a los presentadores, Ben Shephard y Cat Deeley. Posteriormente, Christine realizó su segunda carrera en Chester. En un momento de la competición, la mujer observó a una persona que llevaba una camiseta con la inscripción "100 maratones".

Hacer pesas ayuda a reducir el riesgo de mortalidad prematura

Hacer pesas ayuda a reducir el riesgo de mortalidad prematura / .

Aunque en un primer momento pensó que "eso es una tontería", el mensaje le sirvió como inspiración para el siguiente reto: "Decidí que en mi segundo maratón iba a correr 100 millas. Terminé en la Antártida y conseguí un récord mundial", detalla Hobson.

Desde entonces, la deportista comenzó a crear contenido en redes sociales. La mujer comenzó a publicar su experiencia en Instagram y, más adelante, en TikTok: "Mi nieta me enseñó a usar TikTok, y de repente, uno de los vídeos se hizo viral".

Persona mayor haciendo ejercicio de fuerza

Persona mayor haciendo ejercicio de fuerza / .

La exdirectora de escuela ha completado 125 maratones desde que se jubiló. De hecho, Christine consiguió correr siete maratones en siete días en dos ocasiones. En 2022, la atleta se convirtió en la persona de mayor edad en completar la maratón de Hielo Antártico, con 69 años. Actualmente, la creadora de contenido suma más de 180.000 seguidores en Instagram.

En uno de sus vídeos virales, la influencer fitness comentó que "no es la edad lo que te impide moverte, sino pasar demasiado tiempo sentada y no hacer suficiente ejercicio". Según Hobson, "dicen que estar sentada es el nuevo fumar". Por este motivo, "corro, levanto pesas y, a los 72 años, eso no solo me mantiene en forma, sino que me da libertad. Pero caminar y hacer ejercicios con el propio peso corporal son una buena manera de empezar".

A este respecto, en la publicación citada remarca cómo levantar pesas le ayuda a mantener la masa muscular: "La gente suele asumir que levanto pesas para ganar músculo. La verdad es que, hoy en día, también me interesa mantener la musculatura que ya tengo".

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En este sentido, levantar pesas ayuda a combatir la sarcopenia. "Es natural perder músculo con la edad, pero no tenemos por qué renunciar a él sin luchar. El entrenamiento de fuerza no se trata solo de presente, sino de proteger la vida que queremos seguir viviendo mañana", concluye la deportista.

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