Chris Willingham, director global de marketing de Brompton: “Barcelona es una ciudad diseñada para el ciclismo”

Chris Willingham asumió en 2024 la dirección global de marketing de Brompton después de una extensa trayectoria vinculada a marcas como PlayStation, Sony, Cadbury o Nike. Su llegada a la firma británica coincide con una nueva etapa de expansión y apertura hacia públicos más amplios, en la que la ciudad de Barcelona desempeña un papel fundamental.

P: Barcelona acogió hace poco el Grand Départ del Tour y atraviesa un auténtico boom ciclista. ¿Cómo interpreta Brompton este momento y qué potencial ve para la movilidad urbana en bicicleta tanto en la ciudad como en España?

Hacía mucho tiempo que no visitaba Barcelona hasta que estuve allí para el 'Grand Départ', pero lo que me impactó fue la increíble cantidad de bicicletas bromptons que vi en la ciudad. Creo que hay más Bromptons por metro cuadrado en Barcelona que en cualquier otro lugar del mundo. Es una ciudad muy importante para nosotros como marca, y lo ha sido durante muchos años. Barcelona es una gran ciudad ciclista, sin duda alguna, razón por la cual ASO la eligió para el 'Grand Départ'.

Para nosotros, es una ciudad diseñada para el ciclismo, en la que se fomenta y hay una actitud muy positiva. Es el entorno perfecto para una Brompton, ya que somos una marca que ayuda a la gente a moverse por la ciudad. Nuestra bicicleta puede viajar en transporte público, entrar en cafés y restaurantes... encaja a la perfección con el estilo de vida de Barcelona.

Creo que hay más Bromptons por metro cuadrado en Barcelona que en cualquier otro lugar del mundo.

Hablando de España en general, Valencia también es una ciudad muy importante para nosotros, en la que además tenemos excelentes socios. Pero existen oportunidades más allá de estas dos ciudades. Creo que Madrid es una ciudad a la que no le hemos dedicado suficiente tiempo, así que sin duda la tendremos en cuenta en el futuro.

En términos más generales, la Brompton es para todos; puede ayudar a cualquiera a moverse mejor por la ciudad y enriquecer su vida al abrirles las puertas a nuevos lugares, conocer gente nueva y vivir nuevas experiencias.

Chris Willingham, director global de marketing de Brompton / Arnau Monfort/Walden Outdoor

P: Aunque su territorio natural sea la movilidad urbana, Brompton lanzó una campaña especial para el Tour de Francia, el máximo escaparate del ciclismo profesional. ¿Qué conexión estratégica existe entre esos dos mundos y qué busca realmente la marca con esta campaña?

Pueden parecer dos mundos distintos, y en cierto modo lo son, pero creo que existe una conexión emocional entre ellos que gira en torno a la libertad, las posibilidades y el placer de montar en bicicleta.

No pretendemos posicionar a Brompton junto a otras marcas de alto rendimiento que buscan destacar en el pelotón. Esta es una oportunidad para hablar sobre el propósito más amplio de Brompton, que es contribuir a la libertad urbana y animar a más personas a usar la bicicleta en todo el mundo. Porque montar en bicicleta es beneficioso para el mundo, para las ciudades, para el planeta y para la salud, tanto física como mental. Por lo tanto, esta campaña con el Tour de Francia busca, en realidad, dar a conocer a Brompton a un público más amplio.

La C Line de Brompton inspirada en el Tour de Francia / Brompton Bicycle

También es una oportunidad para que nuestras bicicletas se luzcan, y lo único comparable con algunas de estas bicicletas de alto rendimiento es el nivel de artesanía, la calidad de la ingeniería y la precisión que se emplea en su creación.

Pero Brompton también debe de ser divertida. No somos una marca solemne, y el Tour de Francia es una fuente de entretenimiento para millones de personas. Lo vi con mis propios ojos en Barcelona, la ciudad entera parecía estar disfrutando del evento.

P: Esta unión se vio reflejada en el Everesting, con Esther Piquer y María Salvo recorriendo 157,5 kilómetros y acumulando juntas 8.848 metros de desnivel en Montjuïc con una Brompton P Line MK2. ¿Qué conclusiones podemos extraer de este reto?

Fue una gran oportunidad para demostrar de lo que es capaz una Brompton. Es una bicicleta divertida, diseñada principalmente para ayudar a la gente a moverse por la ciudad, pero también se puede usar para mucho más.

El Everesting en Montjuïc fue muy exigente, y que nuestra bicicleta fuese capaz de cumplir el reto es significativo, por no hablar de lo que Esther y María consiguieron, algo extraordinario tanto para ellas como para nuestra bicicleta. También se trata de imaginación, de aventura. No hace falta ir a una montaña remota para vivir esta experiencia, se puede hacer en tu propia ciudad.

Esther Piquer y María Salvo, durante el reto / BROMPTON

En definitiva, el Everesting es una forma completamente nueva de lograr algo asombroso, y creo que Esther y María lo demostraron a la perfección.

P: En septiembre abriréis el reto del Everesting a toda la comunidad. ¿Buscáis cambiar la percepción de lo que se puede hacer con una Brompton o convertir este tipo de desafíos en una nueva vía para activar a vuestros usuarios?

Para ser sincero, buscamos un poco de ambas cosas. Siempre nos interesa ayudar a que la gente entienda que una Brompton está tan bien diseñada y fabricada que es capaz de hacer cosas increíbles y está pensada para durar. Las Bromptons fabricadas en la década de 1980 todavía circulan hoy en día, son bicicletas muy resistentes y fiables. Al mismo tiempo, es algo que la comunidad puede disfrutar y que supone un gran reto para ella.

También demuestra que la gente puede cumplir estos objetivos sin ser atletas de élite. Es una excelente manera de hacer algo extraordinario sin salir de la ciudad. Te invita a ponerte a prueba contra otros y contra el terreno, a descubrir nuevas rutas y rincones de tu ciudad, abre los ojos de la gente a todo lo que es posible.

P: Brompton cuenta con una comunidad de usuarios especialmente fiel. ¿Cómo se transforma esa fidelidad en una comunidad activa y qué papel pueden desempeñar Barcelona y España dentro de ella?

En Barcelona ya existe una lealtad increíble. Me sorprendió mucho la gente que conocí durante mi fin de semana en la ciudad y lo que Brompton significa para ellos, así como la pasión que sienten por la marca, fue genial verlo.

Para mí, una Brompton es mucho más que un simple objeto. Cambia tu forma de vivir, de moverte, de viajar, de trabajar, de experimentar tu ciudad, y eso es algo muy poderoso que crea comunidad. La gente comparte rutas, organiza paseos juntos, se habla mucho de las bicicletas y de los nuevos modelos que salen al mercado.

Barcelona es el ejemplo perfecto de todo esto. Más allá de China, dónde la comunidad muestra una pasión desbordante, Barcelona es una de las comunidades más apasionadas. No en vano fue uno de los primeros lugares donde Brompton se consolidó gracias a las excelentes relaciones que la marca mantenía con sus distribuidores en aquel entonces.

Una Brompton es mucho más que un simple objeto. Cambia tu forma de vivir, de moverte, de viajar, de trabajar, de experimentar tu ciudad, y eso es algo muy poderoso que crea comunidad

'Folding Bikes House' es uno de los mejores ejemplos, además de ser la cuna del Brompton World Championship, que sigue siendo una experiencia increíble que celebramos cada año. Todo empezó en Barcelona en 2004, y ese fue el pináculo de la comunidad uniéndose para hacer algo único. En definitiva, creo que España tiene una energía increíble, una gran cultura ciclista, excelentes condiciones climáticas y una infraestructura urbana que permite que Brompton prospere en ese país y que las comunidades se desarrollen.

P: Hablemos de la alianza entre Brompton y Decathlon. ¿Qué horizontes se abren con este nuevo acuerdo?

Las dos partes tenemos muy claro que Brompton seguirá siendo Brompton, no hay cambios en este sentido. Somos independientes, tenemos nuestro propio equipo directivo, nuestra propia marca y nuestra propia cultura y herencia londinense. Todo esto permanecerá, y por eso Decathlon Pulse y BA Capital han mostrado tanto interés en entrar como accionistas minoritarios.

Lo que nos aportan ambas empresas es experiencia internacional, conocimiento y, en el caso de Decathlon, unas instalaciones increíbles. Su campus en Lille es realmente impresionante por sus laboratorios de innovación, sus instalaciones de pruebas y las sinergias en su cadena de suministro. Podemos beneficiarnos enormemente de esa relación.

Se trata de que Brompton tenga la oportunidad de crecer con Decathlon y BA Capital. Ellos aportarán información valiosa y un conocimiento del mercado local que no tenemos. Esto es realmente útil en nuestra próxima fase de crecimiento de cara a los próximos 5-10 años.

P: Antes has hablado de Barcelona y su transporte público. En este sentido una doble colaboración primero con Deutsche Bahn en Alemania y recientemente con RENFE aquí en España muestra el potencial de combinar bicicleta y transporte público. ¿Es ese modelo intermodal el verdadero futuro de Brompton? ¿Lo ves idóneo en ciudades como Barcelona?

Creo que es una parte esencial del carácter único de Brompton. Puedes llevarte una de nuestras bicicletas prácticamente a cualquier parte, ya sea en un tren, en un avión, en el maletero de tu coche, llevarla rodando por la calle sin necesidad de montarla o guardarla debajo de la mesa de tu oficina o de una cafetería.

Las bicicletas Brompton, cada vez más habituales en Barcelona / Arnau Monfort/Walden Outdoor

Esa intermodalidad es fundamental para que Brompton mejore la vida de las personas. En la ciudad, muchos desplazamientos combinan diferentes medios de transporte: caminar, ir en bicicleta, trenes, autobuses... y las bicicletas plegables tienen mucho sentido en ese escenario. Tener una Brompton te da una sensación de libertad porque siempre la llevas contigo, puedes plegarla y llevártela, sin complicaciones.

Yo mismo no podría vivir sin ella, me ayuda a desenvolverme en una ciudad como Londres. Cuando viajo, lo llevo conmigo porque es mucho mejor que subirme al transporte público, sudar, ir apretado y tener que esperar a trenes o autobuses. Brompton ofrece libertat, lo cual es una experiencia maravillosa.

P: Otra de las grandes apuestas es la electric-T Line con su sistema e-Motiq. ¿Qué nos puedes contar sobre este modelo?

Es un nuevo y gran paso para nosotros. El sistema e-Motiq que impulsa nuestras bicicletas de las líneas C, P, T y G ha sido desarrollado íntegramente por Brompton y es exclusivo de la marca. Ha superado con creces los estándares de la industria, es mucho más suave y ofrece una experiencia de conducción de primera calidad que nos entusiasma enormemente. Además, constituye una nueva forma para que la gente pueda disfrutar de la ciudad.

Hace dos fines de semana estuve montando en una bicicleta eléctrica e-Motiq P-Line en Barcelona. Fue una maravilla, sobre todo en una ciudad con cuestas donde necesitas moverte rápido y con fluidez. Con el calor, lo último que quieres es sudar. Tener una bicicleta eléctrica como la e-Motiq fue una experiencia fantástica. Además, es compatible con nuestra G-Line, una bicicleta todoterreno.

Hemos tenido la gran suerte de que la gente se haya familiarizado rápidamente con la bicicleta de 20 pulgadas y su versión eléctrica. Ahora vemos a gente montando la G-Line tanto en ciudades como en el campo. Gracias al sistema e-Motiq de la G-Line, Brompton ha evolucionado de ser una bicicleta principalmente urbana a una bicicleta todoterreno. Además, es muy ligera y la batería es desmontable, así que puedes cargarla sin necesidad de guardar la bicicleta entera en casa.

P: Hablemos de "Life Unfolded”, la primera plataforma global de marca de Brompton en 50 años que supone pasar de vender “la bicicleta que se pliega” a contar “la vida que se despliega”. ¿A qué respone este cambio de enfoque?

Es un cambio para hablar del beneficio final de tener una Brompton. No significa que nunca más hablaremos del producto, porque sigue siendo muy importante, pero este no deja de ser un medio para alcanzar un objetivo. En nuestro caso, este objetivo es la libertad.

Imagen de la P Line de Brompton / Brompton Bicycle

"Live Unfolded" es un buen término para explicar esta mentalidad, una manera de pensar en cómo vives la vida. Cuando tienes una Brompton puedes ser mucho más espontáneo y flexible, no estás bajo el control de nada ni de nadie. Decides si utilizar el transporte público o no, si hay congestión puedes sortearla, si hay un problema con el vehículo puedes evitarlo.

Nuestra plataforma propone una forma de vivir en la ciudad que te permite moverte con mayor fluidez, conocer gente nueva, descubrir lugares nuevos y, en definitiva, vivir experiencias únicas que no experimentarías de otro modo. Intentamos que la gente vea Brompton menos como una bicicleta plegable y más como una herramienta para una vida con más color y más oportunidades.

P: ¿Cuál es el siguiente gran hito que persigue Brompton y dónde os gustaría que estuviera la compañía dentro de unos años?

Volviendo a nuestro propósito fundamental, buscamos crear mayor libertad urbana y lograr que más personas tengan una vida más feliz. La bicicleta es una forma maravillosa de moverse por la ciudad. Cada desplazamiento en bicicleta puede significar un coche menos en las calles, menos congestión y menos contaminación.

Queremos ser reconocidos no solo como una marca de bicicletas, sino como una marca que contribuye a que las ciudades sean mejores, más fáciles y divertidas de recorrer.

Ese es nuestro propósito principal, pero pero también queremos seguir mejorando tanto nuestra gama de bicicletas como nuestros objetivos generales. Nos preguntamos constantemente cómo podemos hacer nuestras bicicletas más ligeras, resistentes y diferenciadas, además de ofrecer más posibilidades de personalización. También contamos con accesorios que están teniendo una gran acogida y que permiten a cada usuario adaptar su bicicleta.

También estamos explorando distintas maneras de integrar Brompton en la vida de las personas, no solo mediante la compra tradicional, sino también a través del alquiler. Tenemos un programa de alquiler de bicicletas Brompton en Londres que vamos a extender a otras ciudades y una opción de suscripción pagando una cuota mensual.

Noticias relacionadas

En definitiva, queremos ser reconocidos no solo como una marca de bicicletas, sino como una compañía que fabrica productos excelentes, fiables y duraderos, y que además contribuye a crear ciudades mejores, más fáciles y divertidas de recorrer. Ese es el objetivo final al que aspiramos.